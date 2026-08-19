OpenAI, teknik hata nedeniyle siber güvenlik araştırmacılarının erişimini engelledi

·2·Teknoloji
OpenAI, teknik hata nedeniyle siber güvenlik araştırmacılarının erişimini engelledi

Yapay zekâ alanında lider şirketlerden biri olan OpenAI, güvenlik araştırmacılarının özel bir platforma erişim hakkını beklenmedik şekilde iptal etti. Bu durum, programın siber güvenliği sağlama ve güvenlik açıklarını giderme açısından büyük önem taşıması nedeniyle uzmanlar arasında merak ve kafa karışıklığına yol açtı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch yayını ve sosyal medyadaki bilgilere göre, çarşamba günü birkaç araştırmacı ChatGPT platformundaki özel bir sayfayı açmaya çalışırken hatayla karşılaştı. Kimliklerini doğrulamanın mümkün olmadığı veya hesaplarının geçici olarak kullanılamadığına dair bildirimler görüntülendi.

Trusted Access for Cyber programı nedir

Anlaşıldığı üzere konu, TAC (Trusted Access for Cyber) adlı özel ve sınırlı erişim programıyla ilgili. Bu girişim kapsamında OpenAI, doğrulanan uzmanlara en gelişmiş yapay zekâ modellerini kullanma imkânı sunuyor; ancak sıradan kullanıcıların karşılaştığı bazı güvenlik kısıtlamaları burada daha esnek uygulanıyor.

Programın temel amacı, güvenilir siber güvenlik savunucularına gelişmiş araçlar sağlayarak çeşitli güvenlik açıklarını daha hızlı tespit etmek ve kapatmak. Ayrıca siber suçluların gelişmiş modellere erişmesini önlemeye de hizmet ediyor. Benzer bir program Anthropic tarafından da CVP adıyla sunuluyor.

Doğrulama süreci ve şirketin açıklaması

TAC programına erişim elde etmek için uzmanların kimliklerini doğrulayan belgeleri sunması ve OpenAI tarafından sıkı bir incelemeden geçmesi gerekiyor. Şu ana kadar bu kısıtlamalardan kaç araştırmacının etkilendiği bilinmiyor; ancak TechCrunch en az beş uzmanla görüşmeyi başardı.

Etkilenen araştırmacılardan birinin ifadesine göre şirket, kendilerine gönderdiği mektupta Daybreak Blue adlı en üst doğrulanmış erişim seviyesine erişimin teknik bir arıza nedeniyle durdurulduğunu bildirdi. OpenAI temsilcileri bunun sınırlı sayıda kullanıcıyı etkileyen teknik bir hata olduğunu doğruladı.

Resmî destek forumlarında şirket çalışanları da yaşanan durum için özür dileyerek kullanıcılardan yeniden başvuru yapmalarını ve doğrulama sürecinden geçmelerini istedi. Uzmanlar sorunun kısa süre içinde tamamen giderilmesini umuyor.

OpenAIChatGPTSiber GüvenlikYapay ZekâTechCrunch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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