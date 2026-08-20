Milan, Strazburg kanat oyuncusu Diego Moreira'yı kadrosuna kattı

·3·Spor
Milan, Strazburg kanat oyuncusu Diego Moreira'yı kadrosuna kattı

İtalya'nın Milan kulübü transfer piyasasındaki faaliyetlerine devam ederek kadrosunu bir yetenekli futbolcuyla daha güçlendirdi. Goal.com'un haberine göre, İtalyan devi Strazburg takımının kanat oyuncusu Diego Moreira'nın transferini resmi olarak açıkladı ve taraflar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Belçika uyruklu ve Portekiz kökenli genç futbolcu son günlerde Milano'ya gelerek sağlık kontrolünden başarıyla geçti. Ardından Casa Milan merkezinde tüm resmi işlemler tamamlandı. Bu anlaşma, kulübün gelecekteki planlarında önemli bir finansal ve sportif adım olarak değerlendiriliyor.

Uzun vadeli sözleşme ve efsanevi numara

Yapılan resmi açıklamaya göre Diego Moreira, Milan ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Kırmızı-siyahlı formayla kulüp efsanesi Kaká'nın giydiği ünlü 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bu durum, genç futbolcuya kulüp yönetimi ve teknik heyet tarafından büyük bir güven duyulduğunu gösteriyor.

Bilgi olarak, Diego Moreira 6 Ağustos 2004'te Belçika'nın Liège şehrinde doğdu. Futbolun sırlarını Standard Liège ve Benfica altyapılarında öğrendi. Portekiz kulübünün genç takımında 2021/22 sezonunda UEFA Gençlik Ligi ve U-20 Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

Zengin futbol kariyeri ve uluslararası deneyim

Kariyeri boyunca birkaç üst düzey kulüpte forma giymeyi başaran kanat oyuncusu, 2023 yazında Chelsea'ye transfer oldu ve Londra ekibinde forma giydi. Ayrıca Fransa'nın Olimpik Lyon ve Strazburg takımlarında da oynayarak Ligue 1'in parlayan genç yeteneklerinden biri haline geldi. Sahadaki hızı, tekniği ve taktiksel uyumu Milan scoutlarının gözünden kaçmadı.

Uluslararası alanda ise Moreira başlangıçta Portekiz genç milli takımlarında forma giyerken, 2025 yılından itibaren Belçika A Milli Takımı'nı temsil etmeye başladı. 2026 Dünya Kupası elemelerinde forma giyerek milli takımdaki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Milan taraftarları yeni transferden büyük umutlar besliyor ve futbolcunun takımın hücum hattına ciddi bir rekabet getirmesi bekleniyor.

AC MilanDiego MoreiraStrazburgTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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