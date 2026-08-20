MagicOS 11, Depolama Alanını Temizlemeye Yönelik Yeni Teknolojiyi Tanıttı

Honor, yeni yazılımı MagicOS 11 arayüzünde akıllı telefonların dahili depolama alanından önemli ölçüde tasarruf sağlayan bir teknoloji sunacağını açıkladı. Ixbt.com'un haberine göre Storage Space Optimization Technology 2.0 olarak adlandırılan bu çözüm, kullanıcıların cihazlarındaki boş alanı 50 GB'tan fazla artırmasına olanak tanıyor ve özellikle eski cihazların kullanım ömrünü uzatmada önemli rol oynuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde flash depolama fiyatlarının artmasıyla birlikte bu tür işlevlerin önemi daha da yükseliyor. Honor ürünlerini destekleme ve güncelleme ekibinden bir temsilcinin sözlerine göre kullanıcılar, yeni sürüme geçtikten sonra kurulum sırasında sahip olduklarından daha fazla boş alana kavuşabilir. Bu sonuç, sistem ve uygulamalar tarafından kullanılan flash depolamanın kapsamlı biçimde optimize edilmesiyle elde ediliyor.

Depolama Alanını Optimize Etme Seçenekleri

Hatırlatmak gerekirse, geçen yıl tanıtılan MagicOS 10 arayüzündeki benzer bir işlev, bazı senaryolarda 50 GB'tan fazla depolama alanı açabiliyordu. Şirketin kurum içi test sonuçlarına dayanarak yaptığı açıklamaya göre yeni nesil Storage Space Optimization Technology 2.0, daha yüksek verimlilik değerleri ortaya koydu.

Bununla birlikte, her cihazda elde edilecek kesin boş alan miktarı kullanıcının kişisel verilerine bağlı olacak. Cihaza yüklenmiş uygulamaların sayısı, sistem önbellek dosyaları ve biriken verilerin toplam boyutu bu noktada başlıca rolü oynuyor. Her durumda bu yaklaşım, modern akıllı telefon sahipleri için ek kolaylık sağlıyor.

Az Kullanılan Uygulamalarla Çalışma

Yazılımda nadiren kullanılan uygulamalar için özel bir mekanizma da bulunuyor. Temizleme bölümünde sistem, bu uygulamaların işlevselliğini koruyarak kapladıkları alanı otomatik olarak azaltabiliyor.

Honor'un gerçekleştirdiği tanıtım sırasında bu uygulamalardan birinin boyutunun 220 MB'a düşürüldüğü açıkça gösterildi. Yeni işlevin, zamanla sistem güncellemeleri, uygulama önbelleği ve kişisel veriler nedeniyle boş alanı azalan eski akıllı telefonların sahipleri için özellikle yararlı olması bekleniyor.