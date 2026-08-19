Guardiola'nın City soyunma odasındaki gözyaşlı vedası ortaya çıktı

·1·Spor
Guardiola'nın City soyunma odasındaki gözyaşlı vedası ortaya çıktı

Dünya futbolunda koca bir dönem sona erdi: «Manchester City» ile 10 yıl boyunca fantastik zaferler kazanan Josep Guardiola sonunda kulübe veda etti. Takımın soyunma odasında yaşanan ve şimdiye kadar gizli tutulan en acı dolu anlar gün yüzüne çıktı — büyük teknik direktörü ayrılmaya aslında ne zorladı?

Son konuşma: «A Beautiful Obsession» filmindeki şok anlar

İnternette yayımlanan «A Beautiful Obsession» belgeseli, Guardiola'nın kulüpteki son günlerinin perde arkasını ortaya çıkardı. Futbolcuların karşısına çıkan İspanyol teknik direktör, zor kararını açıkça kabul etti:

"Çocuklar, fazla konuşmayacağım. Pazar günü «Manchester City» teknik direktörü olarak son maçıma çıkacağım. Nedeni basit: İşe devam etmek için güce ve enerjiye ihtiyaç var. Fakat içten içe biliyorum ki artık bu enerji bende kalmadı." dedi Josep Guardiola.

Pep, resmi açıklamadan önce durumu futbolculara bizzat anlatmayı bir görev bildi ve tüm öğrencilerine teşekkür etti.

Guardiola'nın «Manchester City»deki 10 yıllık imparatorluğu

Gösterge

Rakamlar ve başarılar

Görev dönemi

2016–2026 (10 yıl)

Toplam kupa

20 şampiyonluk

Premier Lig şampiyonluğu

6 kez İngiltere şampiyonu

En büyük zirve

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Futbol tarihine silinmez bir iz

2016'da Manchester'a gelen Pep, yalnızca takımı değil, tüm İngiliz futbolunun taktik anlayışını da yeniden şekillendirdi. Ancak on yıl süren aralıksız baskı, rekorlar ve kupalar yarışı, en güçlü teknik direktörü bile zihinsel ve fiziksel açıdan yıprattı. Ayrılışının Premier Lig'deki güç dengesini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Sizce Manchester City, Guardiola olmadan eski gücünü koruyabilir mi, yoksa kulüp krize mi sürüklenir?

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Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueUEFA Şampiyonlar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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