Chelsea, Xabi Alonso Döneminin İlk Büyük Transferini Gerçekleştirdi

·43·Spor
Chelsea, Xabi Alonso Döneminin İlk Büyük Transferini Gerçekleştirdi

Londralı Chelsea kulübü, kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Takım, İtalya milli takım savunmacısı Marco Palestra transferini resmen duyurdu. Bu transfer, yeni teknik direktör Xabi Alonso için "Stamford Bridge"deki ilk büyük hamle oldu ve kulübün gelecek hedeflerini gözler önüne seriyor. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, Londralılar 21 yaşındaki yetenekli savunmacı için Atalanta kulübüne 47 milyon sterlin (yaklaşık 55 milyon euro) ödeyecek. Transfer görüşmeleri Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle hızlandı ve kısa sürede olumlu sonuçlandı. Bu durum, yönetimin yeni teknik direktörün taktiksel vizyonunu desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor.

Sözleşme Detayları ve Rekabet

Tanınmış insider Fabrizio Romanotarafından bildirildiğine göre, transfer bedeli 43 milyon sterlin olup, çeşitli bonuslarla birlikte 47 milyon sterline kadar yükselebilir. Marco Palestra ile 6 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalandı ve anlaşmada sözleşmeyi bir yıl daha uzatma maddesi bulunuyor. Futbolcunun 2026/27 sezonu öncesinde takıma katılması bekleniyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu transfer yarışında Chelsea İtalyan ekibi Inter kulübünü geride bırakmayı başardı. Milan ekibi savunmacıyı kadrosuna katmak için ana favori olarak görülüyordu, ancak Londra kulübünün son andaki atakları durumu tamamen değiştirdi.

Palestra Neden Chelsea'yi Seçti?

Geçen sezonu Cagliari formasıyla kiralık olarak geçiren ve Serie A'nın en iyi savunmacılarından biri seçilen Palestra, kararını şu sözlerle açıkladı: "Beni buraya gelmeye iten çok şey vardı, Chelsea dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Xabi Alonso ile çalışma fırsatı benim için belirleyici faktör oldu. Bana nasıl bir futbol oynatmak istediğini anlattı ve bu çok heyecan verici".

Palestra, sahadaki çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Hem geleneksel bir bek hem de kanat-bek olarak görev yapabiliyor. Geçen sezon İtalya Ligi'nde 37 maça çıkarak savunmadaki sağlamlığı ve hücumdaki etkinliğiyle büyük gözlemcilerin dikkatini çekmişti. Ayrıca 2026 başında İtalya milli takımında da ilk maçına çıktı.

Bu transfer, Chelseanin başarısız geçen sezonun ardından kadroyu tamamen yenileme planının bir parçasıdır. Genç ve yetenekli oyuncuların transfer edilmesi, Xabi Alonso yönetiminde yeni ve dinamik bir takım kurulduğunun göstergesidir.

ChelseaXabi AlonsoMarco PalestraTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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