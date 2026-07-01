Meta Yapay Zeka Altyapısını Kiralamayı Planlıyor

Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta şirketi, yapay zeka (AI) teknolojilerini geliştirmek için harcanan milyarlarca dolarlık yatırımları geri kazanmanın yeni bir yolunu buldu. Bloomberg'in haberine göre şirket, devasa veri merkezlerindeki hesaplama güçlerini diğer kuruluşlara satmayı öngören bir bulut altyapı işi kurmayı planlıyor. Bu adım Meta'yı; Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ve Microsoft Azure gibi pazar devlerinin doğrudan rakibi haline getirecek. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yeni girişim kapsamında Meta, sadece Llama gibi açık modellerini değil, aynı zamanda yakın zamanda tanıtılan Muse Spark gibi kapalı modellerini ve ham hesaplama kaynaklarına erişim haklarını da satmayı hedefliyor. Bu projenin şirket içinde Meta Compute olarak adlandırıldığı söyleniyor. Altyapı bölümü yöneticisi Santosh Janardhan liderliğindeki ekip, bu yeni yönü geliştirmek üzerinde çalışıyor.

Pazarda Yeni Bir Trend: Veri Merkezleri Yarışı

Meta'nın bu kararı, sektördeki diğer büyük oyuncuların, özellikle Elon Musk'ın SpaceX ve xAI projelerinin stratejisine benziyor. Mayıs ayının başında SpaceX, Colossus 1 veri merkezindeki tüm hesaplama gücünü Anthropic şirketine kiralamak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Bu durum, yapay zeka yarışında zaferin sadece en iyi modelleri yaratanlara değil, aynı zamanda en güçlü teknik altyapıya sahip olanlara da ait olabileceğini gösteriyor.

Şu anda Meta, AI altyapısını genişletmek için 182,9 milyar dolar kaynak ayırdı. Şirket, ABD'nin Louisiana ve Ohio eyaletlerinde devasa projeler yürütüyor. Özellikle Ohio'daki veri merkezinin büyüklüğü Manhattan adasıyla kıyaslanıyor ve bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Böylesine devasa kaynaklar, sadece dahili ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, dış müşterilere hizmet vermek için de yeterli olacaktır.

Yatırım Verimliliği ve Endişeler

Uzmanlar, Meta'nın bu adımını mantıklı buluyor. Çünkü Google veya OpenAI gibi rakiplerinin aksine Meta, AI hizmetlerinden doğrudan büyük gelir elde ettiğini henüz resmi olarak açıklamadı. Şirket daha çok dahili optimizasyona ve açık kaynaklı modellere odaklanmıştı. Bulut bilişim hizmetlerinin devreye girmesi ise yapılan harcamaların daha hızlı geri kazanılmasını sağlayacak.

Ancak sektör analistleri arasında bazı endişeler de mevcut. Bazı şüpheciler, yapay zeka altyapısı etrafında bir "ekonomik balon" oluştuğunu düşünüyor. Trilyonlarca dolarlık yatırımların kendini amorti etmeyebileceği ve hızla eskiyen çiplere olan talebin beklenmedik şekilde düşebileceği konusunda uyarıyorlar. Buna rağmen Zuckerberg, Mayıs ayındaki açıklamasında bulut bilişim işinin Meta için "kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek" olduğunu vurgulamıştı.

Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de bu tür küresel değişiklikler önem taşıyor. Meta gibi devlerin bulut pazarına girmesi, hesaplama gücü fiyatlarının düşmesine ve yerel girişimler için daha uygun AI altyapısının oluşmasına hizmet edebilir. Meta şu an için bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapmayı reddetmiş olsa da, şirketin hamleleri yeni bir teknolojik çağın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor.