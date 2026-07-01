Tiflis'te önemli müzakereler: Hangi alanlar öncelikli?

Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelashvili ve Başbakan İrakli Kobahidze ile önemli müzakerelerin yapılması planlanıyor.

Görüşmeler sırasında Özbekistan ile Gürcistan arasındaki dostluk, ekonomik iş birliği ve ulaşım bağlantılarının daha da geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Siyasi diyalog daha da güçlendirilecek

Müzakerelerin gündeminde iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi yer alıyor.

Taraflar:

siyasi diyaloğun güçlendirilmesi;

parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi;

bölgeler arası iş birliğinin genişletilmesi;

kültürel ve insani değişimlerin aktifleştirilmesi

konularında pratik önlemleri görüşecek.

Ekonomik projelere özel önem

Toplantılarda ticari ve ekonomik iş birliğinin genişletilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi konularına büyük önem verilecek.

Özellikle aşağıdaki alanlar öncelikli yönler olarak belirlendi:

sanayi;

ilaç sektörü;

kimya;

tarım;

turizm;

enerji;

bilgi teknolojileri.

Taraflar, bu alanlarda iş birliği projelerini teşvik etme olanaklarını değerlendirecek.

Ulaşım ve ihracat konusu odak noktasında

Müzakerelerin bir diğer önemli yönü ise ulaşım ve lojistik alanındaki iş birliği olacak.

Ürün ihracatı coğrafyasının genişletilmesi, yeni pazarlara açılma ve yük taşıma kapasitesinin artırılması için ek koşulların yaratılması konuları ele alınacak.

Uluslararası konular da görüşülecek

Liderlerin uluslararası ve bölgesel öneme sahip güncel konular hakkında da fikir alışverişinde bulunması planlanıyor.

Bu diyaloğun, tarafların önemli siyasi ve ekonomik konulardaki yaklaşımlarını koordine etmeye hizmet etmesi bekleniyor.

Önemli bir belge paketi imzalanacak

Zirve sonunda iş birliğinin çeşitli alanlarını kapsayan önemli bir ikili belge paketinin imzalanması planlanıyor.

Bu anlaşmalar, Özbekistan ile Gürcistan arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Sizce iki ülke iş birliğinde hangi alan en büyük potansiyele sahip? Yorumlarınızı paylaşın.