Kasiyere gerek kalmadı: Rusya'da nakit kabul eden self-servis kasalar devreye girdi

·24·Teknoloji
Kasiyere gerek kalmadı: Rusya'da nakit kabul eden self-servis kasalar devreye girdi

Rusya'nın en büyük perakende ağlarından biri olan “Perekryostok” (X5 Group bünyesinde), perakende sektöründe yeni bir teknolojik çözüm uyguluyor. Artık müşteriler, self-servis kasalarda sadece banka kartlarıyla değil, nakit parayla da ödeme yapabilecekler. Bu yenilik, kasiyere başvurmadan tamamen bağımsız alışveriş yapma imkanını genişletiyor. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com yayıncısının haber verdiğine göre, yeni teknoloji şu anda Moskova'daki “Megapolis” alışveriş merkezinde bulunan bir süpermarkette test ediliyor. Sistem, self-servis kasaya entegre edilmiş özel bir nakit kabul cihazı ile donatılmıştır. Bu da müşteriler için ödeme sürecini daha esnek ve hızlı hale getiriyor.

Dijital sistem ve nakit uyumu

Ödeme süreci oldukça basit: Müşteri ürünleri tarattıktan sonra ekranda nakit ödeme yöntemini seçer. Ardından, banknotları ve madeni paraları özel cihaza yerleştirir. Sistem, girilen tutarı otomatik olarak hesaplar, alışveriş tutarını düşer, para üstünü iade eder ve fişi yazdırır.

Bu teknoloji, özellikle dijital ödemelerden ziyade nakit parayı tercih eden ancak kuyruklarda beklemek istemeyen müşteriler için kolaylık sağlıyor. X5 Group uzmanları, bu tür bir çözümün mağazalardaki yoğunluğu azaltmaya ve personel iş yükünü optimize etmeye hizmet ettiğini belirtiyor.

Gelecek planları ve genişleme

Şu anda “Perekryostok” yönetimi test aşamasının sonuçlarını analiz ediyor. İlk sonuçlar olumlu olursa, bu teknolojinin tüm ağ genelinde geniş ölçekte uygulanması planlanıyor. Şirket, her yıl en az 300 süpermarketi bu modern kasalarla donatmayı hedefliyor.

Özbekistan pazarında da son yıllarda self-servis kasalar yaygınlaşmaya başladı, ancak bunların çoğu yalnızca banka kartlarıyla (Uzcard, Humo, Visa) çalışıyor. Rusya pazarındaki bu deneyim, nakit para kullanımının hala yüksek seviyelerde olduğu bölgemizdeki büyük perakendeciler için de gelecekte bir model olabilir.

Özetle, perakende sektörü giderek daha fazla otomatikleşiyor ve insan faktörünü azaltmaya çalışıyor. Nakit kabul eden kasalar, geleneksel ödeme yöntemleri ile modern dijital hizmetler arasında özgün bir “köprü” görevi görüyor.

TeknolojiPerakendeX5 GroupNakit Paraİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sony Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: PlayStation Disk Dönemi 2028'de Sona EriyorSony Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: PlayStation Disk Dönemi 2028'de Sona EriyorBugün, 19:30Venice AI girişimi 1 milyar dolarlık bir "unicorn"a dönüştüVenice AI girişimi 1 milyar dolarlık bir "unicorn"a dönüştüBugün, 19:27Elon Musk Memphis sakinleri için Starlink fiyatlarını yarıya indirdiElon Musk Memphis sakinleri için Starlink fiyatlarını yarıya indirdiBugün, 19:25Meta Yapay Zeka Altyapısını Kiralamayı PlanlıyorMeta Yapay Zeka Altyapısını Kiralamayı PlanlıyorBugün, 18:51Çin Televizyon Pazarına Devrim: 75 İnç Modeller Liderliği Ele GeçirdiÇin Televizyon Pazarına Devrim: 75 İnç Modeller Liderliği Ele GeçirdiBugün, 18:29Tesla ve Intel İş Birliği: Terafab Projesinin Başına Deneyimli Uzman AtandıTesla ve Intel İş Birliği: Terafab Projesinin Başına Deneyimli Uzman AtandıBugün, 17:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı