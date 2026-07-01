Kasiyere gerek kalmadı: Rusya'da nakit kabul eden self-servis kasalar devreye girdi

Rusya'nın en büyük perakende ağlarından biri olan “Perekryostok” (X5 Group bünyesinde), perakende sektöründe yeni bir teknolojik çözüm uyguluyor. Artık müşteriler, self-servis kasalarda sadece banka kartlarıyla değil, nakit parayla da ödeme yapabilecekler. Bu yenilik, kasiyere başvurmadan tamamen bağımsız alışveriş yapma imkanını genişletiyor. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com yayıncısının haber verdiğine göre, yeni teknoloji şu anda Moskova'daki “Megapolis” alışveriş merkezinde bulunan bir süpermarkette test ediliyor. Sistem, self-servis kasaya entegre edilmiş özel bir nakit kabul cihazı ile donatılmıştır. Bu da müşteriler için ödeme sürecini daha esnek ve hızlı hale getiriyor.

Dijital sistem ve nakit uyumu

Ödeme süreci oldukça basit: Müşteri ürünleri tarattıktan sonra ekranda nakit ödeme yöntemini seçer. Ardından, banknotları ve madeni paraları özel cihaza yerleştirir. Sistem, girilen tutarı otomatik olarak hesaplar, alışveriş tutarını düşer, para üstünü iade eder ve fişi yazdırır.

Bu teknoloji, özellikle dijital ödemelerden ziyade nakit parayı tercih eden ancak kuyruklarda beklemek istemeyen müşteriler için kolaylık sağlıyor. X5 Group uzmanları, bu tür bir çözümün mağazalardaki yoğunluğu azaltmaya ve personel iş yükünü optimize etmeye hizmet ettiğini belirtiyor.

Gelecek planları ve genişleme

Şu anda “Perekryostok” yönetimi test aşamasının sonuçlarını analiz ediyor. İlk sonuçlar olumlu olursa, bu teknolojinin tüm ağ genelinde geniş ölçekte uygulanması planlanıyor. Şirket, her yıl en az 300 süpermarketi bu modern kasalarla donatmayı hedefliyor.

Özbekistan pazarında da son yıllarda self-servis kasalar yaygınlaşmaya başladı, ancak bunların çoğu yalnızca banka kartlarıyla (Uzcard, Humo, Visa) çalışıyor. Rusya pazarındaki bu deneyim, nakit para kullanımının hala yüksek seviyelerde olduğu bölgemizdeki büyük perakendeciler için de gelecekte bir model olabilir.

Özetle, perakende sektörü giderek daha fazla otomatikleşiyor ve insan faktörünü azaltmaya çalışıyor. Nakit kabul eden kasalar, geleneksel ödeme yöntemleri ile modern dijital hizmetler arasında özgün bir “köprü” görevi görüyor.