Çin Televizyon Pazarına Devrim: 75 İnç Modeller Liderliği Ele Geçirdi

Küresel ev aletleri pazarının ana itici gücü olan Çin'de, televizyon segmenti beklenmedik bir dönüşüm geçiriyor. Son verilere göre tüketiciler, küçük ekranlardan vazgeçerek dev ekranlı modelleri tercih ediyor. Bu eğilim, özellikle geleneksel "618" alışveriş festivali sonuçlarında belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Ixbt.com haberi veriyor.

Technology analiz şirketinin verilerine göre, bu yıl Çin'de televizyonların çevrimiçi satışları geçen yıla göre yüzde 16 azalmış olsa da, pazarın genel gelir göstergeleri pozitif ivmesini koruyor. Bunun temel nedeni, kullanıcıların daha pahalı ve daha büyük modeller satın almasıdır. Ortalama televizyon fiyatı 121 yuan artarken, ekranların ortalama diyagonali 1,5 inç genişledi.

Dev Ekranlar Dönemi Başladı

Günümüzde Çin pazarının neredeyse yarısını (%47,9), diyagonali 75 inç ve üzeri olan televizyonlar oluşturuyor. 75 inçlik modeller, üst üste üçüncü yıl en popüler boyut olarak liderliğini sürdürüyor; toplam satışların yaklaşık yüzde 25'i bu kategoriye ait. Ayrıca, 85 inçlik cihazlar da hızla yaygınlaşarak pazarın yüzde 18,8'ini ele geçirdi.

En şaşırtıcı büyüme, ultra büyük ekran segmentinde gözlemlendi. Diyagonali 98 inçten başlayan "dev" televizyonların satışları geçen yıla göre yüzde 43,3 arttı. Bu gösterge, modern konutlarda ev sineması konseptinin giderek daha önemli hale geldiğine işaret ediyor.

Mini LED Teknolojisinin Zaferi

Teknolojik açıdan bakıldığında, Mini LED panellere olan talep keskin bir şekilde arttı. ixbt.com'un haberine göre, çevrimiçi satışların yaklaşık yüzde 40'ı tam olarak bu teknolojiye dayalı modellere denk geliyor. Mini LED televizyonların ortalama boyutunun 79 inç olması, yüksek görüntü kalitesi ve büyük ekran uyumunun alıcılar için temel seçim kriteri haline geldiğini gösteriyor.

Özbekistan pazarında da bu küresel eğilimin etkilerinin hissedilmesi bekleniyor. Genellikle Çin pazarındaki bu tür değişiklikler, birkaç ay sonra Orta Asya bölgesine de ulaşıyor. Samsung, LG ve Xiaomi gibi markaların büyük diyagonalli modellerinin yerel mağaza raflarında daha fazla yer kaplaması ve fiyatların optimize edilmesi muhtemeldir.

Özetle, televizyon pazarı sayısal olarak biraz düşmüş olsa da, kalite ve boyut açısından yeni bir aşamaya yükseldi. Artık tüketici için sıradan bir televizyon değil, yüksek çözünürlüklü görüntü sunan dev bir multimedya merkezi daha önemli hale geliyor.