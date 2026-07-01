George Weah, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal Arasındaki Farkı Açıkladı

Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri ve 1995 Ballon d'Or sahibi George Weah, şu an dünyanın en iyi futbolcuları olarak kabul edilen Kylian Mbappe ve Lamine Yamal hakkındaki tartışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı. Weah'a göre, Real Madrid forveti ile Barcelona'nın genç yıldızı arasındaki seviye farkı hala oldukça büyük. Goal.com haberine göre.

Weah, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanan Fransa - İsveç karşılaşmasını yerinde takip etti. Bu maçta Kylian Mbappe, attığı iki golle takımının 3-0'lık galibiyetini sağladı. Goal.com'un haberine göre, Liberyalı eski futbolcu, Mbappe'nin performansına hayran kaldığını gizlemedi.

"Mbappe fenomenal bir olay. Gerçekten çok güçlü bir futbolcu ve harika bir golcü. Şu an için onu kimseyle kıyaslamak mümkün değil", dedi Milan ve PSG'nin eski forveti, İspanya'nın El Chiringuito kanalına verdiği röportajda.

Tecrübe ve Gençlik Arasındaki Fark

Son zamanlarda futbol kamuoyu, Barcelona formasıyla parlayan 18 yaşındaki Lamine Yamal'ın yeteneğini yüksek şekilde değerlendiriyor. Ancak George Weah, genç yeteneği tecrübeli Mbappe ile aynı kefeye koymanın henüz erken olduğunu belirtti. Weah'a göre Yamal hala büyüme ve gelişim aşamasında.

"Lamine Yamal henüz çok genç bir çocuk. Onu Mbappe ile kıyaslamak yanlış. Kylian zaten tamamlanmış bir fenomen, Lamine ise henüz yolunu buluyor. Ona sadece başarılar dilerim ancak herkes biliyor ki Mbappe şu an ondan çok daha üst bir seviyede", diye ekledi Weah.

Mbappe şu anda 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında lider durumda. Şu ana kadar 6 golü bulunan oyuncu, 'Altın Ayakkabı' mücadelesinde Lionel Messi ile rekabet ediyor. İsveç maçında hat-trick yapma şansı da vardı ancak şutlarından biri direkten döndü, bir diğeri ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Tarihi Rekorların Eşiğinde

Kylian Mbappe, Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Turnuva tarihinin en golcü ismi olan Lionel Messi'nin sadece bir gol gerisinde bulunuyor. 27 yaşındaki forvet, istikrarlı oyunu ve yüksek verimliliği ile Yamal gibi genç yıldızlardan ayrışıyor.

Bu karşılaştırma, Mbappe ve Yamal'ın sadece milli takımlarda değil, aynı zamanda İspanya Ligi'nin ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona'yı temsil etmeleri nedeniyle futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Weah'ın düşünceleri ise genç yeteneklere verilen aşırı değer konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.