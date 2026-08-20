Barcelona transfer döneminin sonunda hücum hattını güçlendirmek istiyor

·2·Spor
Barcelona transfer döneminin sonunda hücum hattını güçlendirmek istiyor

Camp Nou’da geleneksel yaz turnuvası Gamper Kupası kapsamında Al-Ahli karşısında alınan 2-1’lik galibiyet coşkuyla kutlandı. Ancak Mundo Deportivo’nun haberine göre karşılaşmanın ardından Katalan ekibinin sportif direktörü Deco ve teknik direktörü Hansi Flick, takımın transfer dönemindeki gelecek planları hakkında açıkça konuştu. Kulüp yönetimi özellikle hücum hattını güçlendirmek için aktif çalışmalar yürüteceğini doğruladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hansi Flick maçın ardından takımın net bir santrfora, yani dokuz numaraya su ve hava kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha vurguladı. Alman teknik adam, Deco’nun transfer piyasasındaki çalışmalarını övdü ve son tarihe kadar takıma ihtiyaç duyulan oyuncunun katılacağına inandığını belirtti. Teknik direktör, yönetimle birlikte en uygun seçeneği aradıklarını kaydetti.

Robert Lewandowski’nin yerini doldurmak zor

Deco’nun sözlerine göre takımdan ayrılan futbolcuların yerini doldurmak kolay olmuyor. Ferran Torres’in ayrılığının yeni transferlerle telafi edildiğini belirten sportif direktör, Robert Lewandowski seviyesinde bir oyuncu bulmanın son derece zor olduğunu vurguladı. Deco, Polonyalı forvetin kulüp tarihinde yeni bir dönem başlattığını ve onun yerini doldurmanın kolay olmayacağını kabul etti.

Buna rağmen Barcelona yönetimi, transfer döneminin son günlerinde piyasadaki fırsatları dikkatle değerlendiriyor. Deco’nun açıklamasına göre kulübün altyapısında da seçenekler bulunuyor, ancak sezon boyunca takıma katkı sağlayacak en iyi çözümü bulmak için yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Kulüp, her transferin titizlikle değerlendirileceğini ve yalnızca takımın oyununu geliştirme amacı taşıyacağını belirtti.

BarcelonaHansi FlickDecoRobert LewandowskiTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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