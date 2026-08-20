Chelsea kulübü yeni sezon için futbolcu numaralarını açıkladı

İngiltere'nin Chelsea kulübü, yaklaşan yeni sezon öncesinde futbolcularının resmi forma numaralarını onayladı. Kadrodaki en dikkat çekici değişikliklerden biri, forvet João Pedro'nun efsanevi 9 numaranın sahibi olması oldu, diye bildiriyor talkSPORT. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübün başında teknik direktör Xabi Alonso bulunurken takım değişim sürecinden geçiyor. Bu karar kamuoyunun büyük ilgisini çekti. João Pedro'nun bu numarayı alması, geçen sezon sergilediği etkileyici performansın karşılığı oldu.

Kadrodaki yeni değişiklikler ve forma numaralarının dağılımı

talkSPORT'a göre João Pedro, geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol atıp 9 asist yaptı ve “Sezonun Oyuncusu” seçildi. Bu nedenle daha önce Liam Delap 'a ait olan 9 numarayı devraldı.

Liam Delap ise 12 numaraya geçti. 2025'te Ipswich Town'dan transfer olduğundan beri 9 numarayı giyen forvet, geçen sezon 47 maçta yalnızca 3 gol atabildi. Bunun sonucunda Stamford Bridge'deki geleceği soru işareti haline geldi.

Kulüpte Nicolas Jackson ve Marc Guiu gibi forvetlerin bulunması, Delap'ı ilk 11'den daha da uzaklaştırdı. Beş yıllık sözleşmesi olmasına rağmen oyuncunun transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılması bekleniyor. Futbolcu İngiltere Premier Lig'de kalmayı tercih etse de İtalya'nın Como kulübü de onunla ilgileniyor.

Savunma ve orta saha hattındaki değişiklikler

Xabi Alonso yönetimindeki takımda diğer oyuncuların forma numaraları da yenilendi. Özellikle Wesley Fofana, daha önce Marc Cucurella'nın giydiği 3 numarayı aldı. Fofana, Leicester City'den transfer olduğundan beri 33 ve 29 numaralı formaları giymişti.

Ayrıca takımın rekor transferi Morgan Rogers, yeni sezonda 17 numaralı formayı giyecek. Daha önce Eden Hazard, Mohamed Salah ve Raheem Sterling gibi yıldızlar bu numarayla oynamıştı. Sahalara dönmesine izin verilen Mykhailo Mudryk ise 33 numarayı aldı; daha önce giydiği 10 numara Cole Palmer'a verildi.