Framework güncellenmiş işlemcili modüler dizüstü bilgisayarını tanıttı

Modüler ve kolayca onarılabilen cihazlarıyla tanınan Framework, en popüler ürünlerinden biri olan küçük formatlı dizüstü bilgisayarını yeni bir seviyeye taşıdı. Ixbt.com'un aktardığına göre cihaz artık yeni nesil Intel işlemcilerle donatılıyor ve enerji verimliliği açısından önemli bir ilerleme kaydediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ana yenilik olarak dizüstü bilgisayara Intel Wildcat Lake serisinin en yeni işlemcilerini takma seçeneği eklendi. Daha önce alıcılar yalnızca Core i3-1315U veya Core i5-1334U yongalarıyla sınırlıyken, artık Core 3 304, Core 5 320 ve Core 7 350 modelleri arasından seçim yapılabiliyor.

Yüksek enerji verimliliği ve uzun pil ömrünün sırrı

Üreticiye göre eski nesil işlemcinin yenisiyle değiştirilmesi, tek bir teknik adımla dizüstü bilgisayarın pil ömrünü hemen %70 artırdı. Core 13. nesil işlemci kullanılan ilk sürüme kıyasla bu büyük artışın temel nedeni, yeni yongaların son derece enerji tasarruflu olmasıdır.

Bu işlemciler beş veya altı çekirdeğe sahip ve son derece yüksek hesaplama gücünden ziyade enerji verimliliğine odaklanıyor. Tam da bu özellik, cihazın yeniden şarj edilmeden daha uzun süre çalışmasını sağlıyor ve seyahat eden kullanıcılar için önemli bir kolaylık sunuyor.

Cihazın temel teknik özellikleri

İşlemciler güncellenmiş olsa da dizüstü bilgisayarın diğer temel bileşenleri ve tasarımı değişmeden kaldı. Özellikle kompakt model şu özellikleri sunuyor:

1200p çözünürlüğe sahip 12,2 inç IPS ekran

50 Wh kapasiteli batarya

Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 7 modern kablosuz iletişim standartları

Dizüstü bilgisayarı tablete dönüştürmeyi sağlayan dönüştürülebilir tasarım

Birden fazla canlı renk seçeneği ve modüler tasarım

Framework, modüler yaklaşımı sayesinde kullanıcıların cihazı kendi başlarına sökmesine ve parçalarını değiştirmesine olanak tanımayı sürdürüyor. Bu yaklaşım elektronik atıkların azaltılması ve teknolojinin kullanım ömrünün uzatılması açısından büyük önem taşıyor.

Piyasa fiyatlandırmasına göre cihazın temel sürümü, bellek olmadan 630 avroya satılıyor. Kullanıcı 8 GB RAM ve 512 GB SSD seçerse toplam fiyat 805 avroya yükseliyor.