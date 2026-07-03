Süper Lig'de büyük değişiklikler: Kim gitti, kim geldi?
Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig mücadeleleri yeniden başlamak üzere.
Takımlar sezonun bir sonraki bölümüne hazırlanırken, birçok kulüpte ciddi kadro değişiklikleri yapıldı.
Andijon dört futbolcuyla vedalaştı
Andijon kulübü, aynı anda dört futbolcuyla olan sözleşmesini feshetti.
Takımdan şu oyuncular ayrıldı:
Rahimjon Davronov;
Jamshid Boltaboyev;
Ibrohim Yo‘ldoshev;
Igor Golban.
Rahimjon Davronov kısa süre sonra yeni takımını da buldu. Qo‘qon-1912 kulübü, kalecinin transferini resmen duyurdu.
Navbahor'da da değişiklikler var
Namangan'ın Navbahor kulübü, Katulondi Kati ve Sherzod G‘ulomjonov ile vedalaştı.
Bunun yanı sıra "şahinler" kadroyu yeni bir futbolcuyla güçlendirdi. Joel Kojo resmen Navbahor kadrosuna katıldı.
Dört futbolcu Dinamo'dan ayrıldı
Semerkant'ın Dinamo takımında da büyük değişiklikler gözlemlendi.
Kulüpten şu futbolcular ayrıldı:
Ulug‘bek Hoshimov;
Til Mavretich;
Mahamadu Dembele;
Dramane Salu.
Süper Lig ne zaman yeniden başlıyor?
Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig mücadeleleri 16 Temmuz'da yeniden start alacak.
Kulüplerdeki transferler ve kadro değişiklikleri, sezonun ikinci yarısındaki güç dengelerini ciddi şekilde etkileyebilir.
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