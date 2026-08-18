Apple Kullanıcılarına Tehlikeli Casus Yazılımlar Hakkında Uyarı Gönderildi

·0·Teknoloji
Apple Kullanıcılarına Tehlikeli Casus Yazılımlar Hakkında Uyarı Gönderildi

Apple, dünya genelindeki müşterilerine cihazlarının özel casus yazılımların hedefi hâline geldiği konusunda acil uyarı bildirimleri gönderdi. TechCrunch ve dijital hakları savunan kuruluşların verilerine göre, mevcut tehdit bildirimlerini alan kullanıcıların sayısı benzeri görülmemiş seviyelerde kalmayı sürdürüyor ve bu sayı, daha önce gözlemlenen rakamları önemli ölçüde aşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cuma günü teknoloji devi, 110 ülkedeki müşterilerine cihazlarının güçlü casus yazılımlar aracılığıyla hedef alındığını bildiren bir e-posta gönderdi. Apple, hükümetler tarafından kullanılan ve "paralı casus yazılım" (mercenary spyware) olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen veya bu yazılımların hedefi olan kullanıcılara genellikle bu tür uyarıları zaman zaman gönderiyor. Şirket son birkaç yıl içinde 150'den fazla ülkedeki müşterilerini bu tür tehditler hakkında bilgilendirdi.

Uzmanların ve kullanıcıların tepkisi

Apple'ın yönlendirmesine göre mağdurların yardım için başvurması gereken Access Now kuruluşunun araştırmacıları, son bildirimlerin ardından yardım taleplerinde keskin bir artış yaşandığını belirtti. Kuruluşun direktörü Muhammed El-Maskati, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, cuma gününden bu yana yardım hatlarına rekor sayıda başvuru geldiğini söyledi. Bu sayı, genellikle bildirimlerin ardından görülen ortalama başvuru akışından yaklaşık yüzde 30 ila 40 daha fazla.

Bu başvurular arasında daha önce de benzer tehdit bildirimleri alan kişilerin bulunduğu belirlendi. Ayrıca hafta sonu boyunca birçok kullanıcı, sosyal medyada bu uyarıları aldığını açıkça paylaştı. Uzmanlar, bu dalganın şirket tarihindeki en büyük dalgalardan biri olduğunu vurguluyor.

Askerler hedef alındı

Dağıtılan bildirimlerin mağdurları arasında Ukrayna'daki çatışmalara katılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin de bulunduğu ortaya çıktı. Güvenliği nedeniyle anonim kalmak isteyen asker, ilk başta bu mesajın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu düşündüğünü, ancak Apple üzerinden doğruladıktan sonra gerçek olduğuna inandığını söyledi.

Asker, sözlerine göre kendisini bu kadar önemli bir hedef olarak görmediği için gerçekten şaşırdığını, ancak bunu biraz gurur verici bulduğunu belirtti. Ayrıca diğer Ukraynalı askerlerin de benzer uyarı e-postaları aldığını bildiğini ve onların bu durumdan biraz endişe duyduğunu ekledi.

AppleCasus YazılımTeknolojiGüvenlikTechCrunch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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