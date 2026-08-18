MLS sezonu: Nashville SC, Inter Miami karşısında farklı kazandı

Kuzey Amerika'nın Major League Soccer (MLS) organizasyonundaki son hafta maçları, taraftarlara çok sayıda sürpriz sonuç ve nefes kesen mücadele sundu. Goal.com'un haberine göre, ligin öne çıkan karşılaşmalarından birinde Nashville SC, sahasında Inter Miami'yi farklı mağlup etti. Bu sonuç, takımların mevcut durumunu ve sezon hedeflerini açıkça ortaya koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fikstüre göre Nashville SC, bu sezon en istikrarlı ve etkileyici futbolunu sergiliyor. Takım yalnızca Leagues Cup'ta Meksika'nın güçlü kulüplerine karşı oynadığı maçlarda zorlandı. Buna rağmen MLS Doğu Konferansı'nda en az gol yiyen ekip konumunda ve averaj bakımından açık ara liderliğini sürdürüyor.

Liderler düellosunda sürpriz sonuç

Nashville SC'nin hücumdaki ikilisi Sam Surridge ve Hany Mukhtar, rakip savunmalar için baş ağrısı olmaya devam ediyor. Miami ekibi ise maç temposu ve oyun pratiği konusunda bir dizi sorun yaşıyor. Lionel Messi , babasının vefatından iki haftadan kısa süre sonra sahalara dönmüş olsa da takımın genel oyunu henüz tam anlamıyla rayına oturmadı. Buna rağmen Arjantinli yıldızın bireysel yeteneği etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Ancak bu kez deneyimli futbolcunun çabaları da Inter Miami'yi mağlubiyetten kurtaramadı. Nashville SC, rakip kaleye karşılıksız goller göndererek Doğu Konferansı'ndaki liderliğini bir kez daha sahada kanıtladı. Bu mağlubiyetin Miami kulübü için ciddi bir sorun teşkil edeceği kesin.

Diğer takımlardaki değişimler ve krizler

Ligin diğer maçlarında da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Özellikle San Diego FC, geçen sezonki başarılı performansının ardından bu yıl bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Batı Konferansı'ndaki ilk sezonunda etkileyici bir sonuç elde eden takım, play-off'ların dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak son haftada LAFC karşısında alınan kritik galibiyet takıma yeni bir ivme kazandırdı ve oyun kalitesini yükseltti.

Bununla birlikte bazı takımlar kriz yaşıyor. Michael Bradley yönetimindeki Red Bulls, sezona müthiş bir başlangıç yapmasına rağmen savunmadaki hatalar nedeniyle son dönemde puan kaybetmeye devam ediyor. LAFC cephesinde de durum iyi değil; taraftarlar Change.org platformunda teknik direktör Mark Dos Santos'a karşı protesto başlattı.