13 yıl görmeyen kadın darbenin ardından yeniden görmeye başladı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yaşayan Lisa Reid’in hayatında beklenmedik bir olay yaşandı. Çocukken beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybetti ve 13 yıl boyunca neredeyse görmeden yaşadı. Ancak 2000 yılında yaşadığı sıradan bir kazanın ardından görme yetisinin bir kısmı beklenmedik şekilde geri döndü.

Beklenmedik darbe

Lisa, 11 yaşındayken beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybetti. Tümör görme sinirine baskı yaptığı için yıllarca rehber köpeğinin yardımıyla hareket etti.

15 Kasım 2000 günü, 24 yaşındaki Lisa, rehber köpeği Ami’yiuyumadan önce öpmek için eğildi. O sırada dengesini kaybederek başını sehpanın kenarına sertçe çarptı. Olay ciddi görünmediği için her zamanki gibi uyumaya gitti.

Ancak sabah uyandığında Lisa gözlerine inanamamıştı — yeniden görmeye başlamıştı.

13 yıl sonra ailesini yeniden gördü

Lisa’nın görme yetisi tamamen değil, kısmen geri dönmüştü. Kaynaklarda sol gözündeki görme yetisinin yaklaşık yüzde 80 oranında geri döndüğü belirtiliyor.

Onun için en duygusal anlardan biri ise aile üyelerini yeniden görmekti. Lisa’nın 13 yıl boyunca görmediği erkek kardeşi bu süre içinde çocukluktan çıkıp yetişkin bir adama dönüşmüştü.

“Erkek olmuş,” diye şaşkınlığını dile getiren Lisa, kardeşini sakallı gördüğünü hatırladı. Annesi ise ona neredeyse eskisi gibi görünüyordu; yalnızca yılların onu yaşlandırdığını fark etti.

Doktorlar da kesin bir yanıt bulamadı

Bu olayın en gizemli yanı, görme yetisinin neden geri döndüğüydü. Doktorlar Lisa’nın durumuna kesin bir bilimsel açıklama getiremedi.

Bazı tahminlere göre başına aldığı darbe sonucunda görme sinirine uygulanan baskı değişmiş olabilir. Ancak bu yalnızca bir varsayım ve Lisa’nın görme yetisinin tam olarak neden geri döndüğü kanıtlanmış değil.