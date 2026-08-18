Samsung Galaxy Z Fold8 tamir edilemez bulundu

Popüler katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold8 akıllı telefonu, iFixit uzmanları tarafından parçalarına ayrılarak incelendi ve onarılabilirliği düşük değerlendirildi. ixbt.com verilerine göre cihaz, 10 puanlık ölçekte yalnızca 4 puan aldı. Bu, amiral gemisi sınıfındaki cihazlar için oldukça düşük bir sonuç. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre temel sorun yalnızca yapının karmaşıklığından kaynaklanmıyor. Örneğin cihazı parçalarına ayırma sırasında ekranın çevresindeki çerçeve basitçe parçalanarak kırıldı. Oysa modern mekanizmanın ana bölümüne başka bir yöntemle ulaşmak mümkün değil.

Koruma ve mekanizma zafiyetleri

Bu durum doğrudan onarım sürecini etkilemese de uzmanlar, gelişmiş akıllı telefonun menteşesinin toza karşı yeterince korunmadığına dikkat çekti. IP48 standardına uygun koruma sunulduğu belirtilmesine rağmen testler, tozun mekanizmanın içine kolayca girerek onu çalışmaz hâle getirebileceğini gösterdi.

İnceleme sırasında bataryayı sabitleyen yapıştırıcının son derece güçlü olduğu da tespit edildi. Bataryayı kasadan güvenli bir şekilde ayırmak uzmanlar için bile zor oldu.

Genel yapı özellikleri

Ekranın sökülmesi aşaması dışında cihazın geri kalan parçalarını açma süreci, diğer modern akıllı telefonlardan pek farklı değil. Bununla birlikte, iki gövde parçasına sahip olması nedeniyle ek esnek kabloların bulunduğu ve bunların kendine özgü özellikler taşıdığı belirlendi.

Bu değerlendirme, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için önemli bir uyarı niteliğinde. Karmaşık ve pahalı cihazları satın alırken gelecekteki servis ve onarım masraflarının da hesaba katılması gerektiğini gösteriyor.