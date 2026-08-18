Samsung Galaxy Z Fold8 tamir edilemez bulundu

·1·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold8 tamir edilemez bulundu

Popüler katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold8 akıllı telefonu, iFixit uzmanları tarafından parçalarına ayrılarak incelendi ve onarılabilirliği düşük değerlendirildi. ixbt.com verilerine göre cihaz, 10 puanlık ölçekte yalnızca 4 puan aldı. Bu, amiral gemisi sınıfındaki cihazlar için oldukça düşük bir sonuç. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlara göre temel sorun yalnızca yapının karmaşıklığından kaynaklanmıyor. Örneğin cihazı parçalarına ayırma sırasında ekranın çevresindeki çerçeve basitçe parçalanarak kırıldı. Oysa modern mekanizmanın ana bölümüne başka bir yöntemle ulaşmak mümkün değil.

Koruma ve mekanizma zafiyetleri

Bu durum doğrudan onarım sürecini etkilemese de uzmanlar, gelişmiş akıllı telefonun menteşesinin toza karşı yeterince korunmadığına dikkat çekti. IP48 standardına uygun koruma sunulduğu belirtilmesine rağmen testler, tozun mekanizmanın içine kolayca girerek onu çalışmaz hâle getirebileceğini gösterdi.

İnceleme sırasında bataryayı sabitleyen yapıştırıcının son derece güçlü olduğu da tespit edildi. Bataryayı kasadan güvenli bir şekilde ayırmak uzmanlar için bile zor oldu.

Genel yapı özellikleri

Ekranın sökülmesi aşaması dışında cihazın geri kalan parçalarını açma süreci, diğer modern akıllı telefonlardan pek farklı değil. Bununla birlikte, iki gövde parçasına sahip olması nedeniyle ek esnek kabloların bulunduğu ve bunların kendine özgü özellikler taşıdığı belirlendi.

Bu değerlendirme, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için önemli bir uyarı niteliğinde. Karmaşık ve pahalı cihazları satın alırken gelecekteki servis ve onarım masraflarının da hesaba katılması gerektiğini gösteriyor.

SamsungGalaxy Z Fold8iFixitAkıllı TelefonlarTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD uzaydaki sorunları çözmek için yeni bir hizmet başlatıyorABD uzaydaki sorunları çözmek için yeni bir hizmet başlatıyorBugün, 01:57Apple Kullanıcılarına Tehlikeli Casus Yazılımlar Hakkında Uyarı GönderildiApple Kullanıcılarına Tehlikeli Casus Yazılımlar Hakkında Uyarı GönderildiBugün, 01:27Acer, 19 Saat Çalışan ve Metal Kasalı Yeni Go Air Dizüstü Bilgisayarını TanuttuAcer, 19 Saat Çalışan ve Metal Kasalı Yeni Go Air Dizüstü Bilgisayarını TanuttuBugün, 00:59Galaxy S22 Serisi LineageOS Yazılımıyla Yeni Bir Hayata KavuşabilirGalaxy S22 Serisi LineageOS Yazılımıyla Yeni Bir Hayata KavuşabilirDün, 22:28Samsung, gelecekteki Galaxy S27 amiral gemisinde kamera mimarisini kökten değiştirecekSamsung, gelecekteki Galaxy S27 amiral gemisinde kamera mimarisini kökten değiştirecekDün, 21:58Xiaomi yeni Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvaryumunu tanıttıXiaomi yeni Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvaryumunu tanıttıDün, 21:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü