ABD uzaydaki sorunları çözmek için yeni bir hizmet başlatıyor

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Uzay Geliştirme Ajansı (SDA) ile Savunma İnovasyon Birimi (DIU), yörünge enkazını ortadan kaldırmayı ve kontrollü şekilde atmosfere indirmeyi amaçlayan deorbit-as-a-service (DaaS) programının ilk aşamasını başlattı. ixbt.com'a göre bu girişim kapsamında Firefly Aerospace, D-Orbit ve Katalyst Space şirketlerine uzay araçlarını yaklaştırma, yakalama, taşıma ve yörüngeden çıkarma sistemlerinin ön tasarımı için toplam 8,4 milyon dolar finansman sağlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde yörüngelerdeki kullanım dışı uyduların ve çeşitli parçaların sayısının artması, küresel uzay sektörü için ciddi bir soruna dönüşüyor. Ön değerlendirme aşamasının ardından SDA ve DIU, doğrudan uzayda gösterim için en uygun bulunan teknolojik çözümleri seçecek. Katılımcı ekiplerin her biri, bu görevi yerine getirmek için kendine özgü bir yaklaşım ve mühendislik çözümü sunuyor.

Yeni teknolojik yaklaşımlar ve şirketlerin planları

D-Orbit, TransAstra ile iş birliği içinde potansiyel uzay enkazını yakalamak üzere tasarlanan yumuşak kavrayıcılı bir manipülatör sistemi geliştiriyor. Firefly ise yörüngedeki nesnelere hizmet vermek için tasarlanan çok amaçlı platformun Elytra Dawn yapılandırmasını kullanmayı öneriyor. Katalyst Space ise farklı müşteriler ve görevler için tek bir temel yapı kullanmayı amaçlayan Nexus standartlaştırılmış robotik platformunu hayata geçiriyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, her bir nesne için ayrı bir araç tasarlamanın maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. Burada temel odak noktası ölçeklenebilirlik. Geleneksel yöntemde her uydu, zamanı geldiğinde bağımsız olarak yörüngeden çıkacak şekilde tasarlanırken yeni DaaS modeli, operatörlerin ana görev tamamlandıktan sonra bu operasyonu uzmanlaşmış bir şirketten sipariş etmesine olanak tanıyor.

Yörünge lojistiği ve gelecekteki fırsatlar

D-Orbit temsilcilerine göre test edilmiş bir hizmetin mevcut olması, operatörlerin görevlerini başarıyla tamamlama olasılığını artırmalarına yardımcı olacak. Böylece karmaşık ve sorunlu araçlar daha sonra imha edilmeleri için özel hizmet sağlayıcılara teslim edilebilecek. Üstelik konu yalnızca enkazın bertaraf edilmesiyle sınırlı değil; aynı teknolojiler gelecekte uyduların onarılması, başka bir yörüngeye taşınması ve yakıt ikmali gibi diğer operasyonlarda da kullanılabilir.

Mevcut sözleşmeler, şirketlere geleceğin hizmet olarak yörünge lojistiği ekonomisini test etme fırsatı sunuyor. Devlet siparişinin sektöre ilk gerçek gösterimleri sağlaması ve ardından ticari operatörlerin de bu hizmetlerden yararlanması bekleniyor. Sistemlerin nihai seçimi teknik olgunluklarına, görev konseptine, belirlenen sürelere ve fiyata bağlı olacak; bu süreç tamamen yeni bir uzay pazarının oluşmasına temel oluşturacak.