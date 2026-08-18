13 yaşındaki anne çocuğunu mahkeme yoluyla geri aldı

13 yaşında anne olmak, çoğu kişinin hayal etmesinin bile zor olduğu bir kader. Bangladeş'te yaşayan Anameka Axter Jui'nin hayatında ise tam olarak böyle bir olay yaşandı.

Jui'nin 11 yaşındayken Facebook üzerinden kendisinden çok daha büyük, 20 yaşındaki bir gençle tanıştığı ortaya çıktı. Daha sonra evlenen çiftin bir çocuğu oldu.

Ancak bebeğin doğumundan sonra durum büyük ölçüde değişti. Jui'nin ifadelerine göre eşi ve kayınvalidesi yedi aylık bebeği ondan aldı. Genç kız ise evden kovuldu.

Çocuğunu kaybetmek istemeyen Jui, meseleyi mahkeme yoluyla çözmeye karar verdi. Davayı inceleyen mahkeme, yedi aylık bebeğin yasal olarak annesine iade edilmesine hükmetti.

Böylece henüz çocukluk döneminden çıkmamış olan 13 yaşındaki kız, çocuğu için mücadele ederek onu mahkeme kararıyla yeniden kucağına aldı.

Bu olay bir yandan anne ile çocuğun yeniden bir araya gelmesiyle sonuçlanırken, diğer yandan reşit olmayan bir kızın kaderiyle ilgili ciddi soruları da gündeme taşıyor.