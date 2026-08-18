Barcelona genç yetenek Jesse Bisiu'yu kadrosuna kattı

Katalan ekibi Barcelona, transfer piyasasında bir başka gelecek vadeden projeye imza atarak kadrosunu Belçikalı genç yetenek Jesse Bisiu ile güçlendirdi. AS'ın haberine göre 2008 yılında Leuven'de doğan futbolcu, son hazırlık maçında Basel ağlarını iki kez havalandırarak kamuoyunun dikkatini hemen çekmeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetimi, bu oyuncunun transferi konusunda aylar öncesinden kararını vermişti. Club Brugge'de sportif direktör olarak görev yapan Dennis te Kloese ile Barcelona scoutları arasındaki görüşmeler belirleyici oldu. Pek çok başka takım da futbolcunun peşinde olmasına rağmen Katalanlar, onu kadroya katmayı en yüksek öncelik olarak gördü.

Barcelona sportif direktörü Deco'nun en yakın yardımcılarından biri olan João Amaral, Bisiu'yu UEFA Gençlik Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan yarı final maçında bizzat izledi. O karşılaşmada fiziksel sorunlar futbolcunun yeteneklerini sergilemesini sınırlamış olsa da kulüp yetkililerinin ona duyduğu güven sarsılmadı.

Transferin ayrıntıları ve mali boyutu

Katalan kulübü, piyasa değeri bir milyon avronun altında olan futbolcu için 8 milyon avro ödemekten çekinmedi. Scoutlar, onda efsanevi Ajax akademisinin yetiştirdiği kanat oyuncularında görülen sıra dışı potansiyeli fark etti.

Uzmanlara göre Jesse Bisiu sakin yapısı, kibirden uzak özgüveni ve arkadaş canlısı tavrıyla soyunma odasında kısa sürede yerini buldu. Bu özellikleri, takıma uyum sağlama sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Lamine Yamal ile ilgili beklentiler

AS muhabirleri, genç futbolcunun geleceği ve Barcelona yıldızı Lamine Yamal ile ilişkisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Onlara göre aynı yaş grubunda yer alan bu iki yetenek, "TikTok nesli"nin temsilcileri olarak kısa sürede özel bir yakınlık kurabilir.

Özellikle Lamine Yamal'ın genç takım arkadaşına saha içinde ve dışında bir tür "abi" rolü üstlenmesi bekleniyor. Bisiu'daki "X faktörü" — eşsiz yetenek ve karizma — onun Katalan kulübünün önümüzdeki yıllardaki temel projelerinden biri olmasını sağlayabilir.