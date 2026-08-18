Real Madrid genç yetenekleri geri getirme kararını erteledi

Real Madrid yönetimi ve teknik heyeti, takımın yakın geleceğine yönelik transfer politikasında dikkat çekici bir karar aldı. Defensa Central’ın aktardığı bilgilere göre kulüp, akademisinden yetişen iki gelecek vadeden futbolcu Chema Andres ve Jakobo Ramon’u kadroya geri getirme seçeneğini bir yıl daha erteleme kararı verdi. Bu adım, takımın temel zayıf noktalarını gidermeye yönelik uzun vadeli planın bir parçası. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Kulüp yönetimi, bu yaz transfer döneminde teknik direktöre orta saha ve savunma hattını güçlendirmek amacıyla iki genç yeteneği hemen satın alma seçeneğini sunmuştu. Ancak taraflar, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından futbolculara bir sezon daha kendilerini geliştirme fırsatı vermenin daha doğru olacağı sonucuna vardı. Oyuncuların mevcut gelişim hızları kulüp yönetiminde büyük ilgi uyandırıyor.

Mali koşullar ve geri alma anlaşmaları

Real Madrid, Chema Andres’i 2027 yazında 18 milyon avro karşılığında geri alma hakkına sahip. Savunma oyuncusu Jakobo Ramon’un transfer bedeli ise 9 ila 10 milyon avro arasında değişiyor. Uzmanlara göre her iki futbolcunun toplamda 30 milyon avroyu aşmayan bir bedelle satın alınması, kulüp için finansal açıdan oldukça avantajlı ve makul bir seçenek.

Kulüp daha önce bu futbolcuları satarak belirli bir gelir elde etmişti. Oyuncuların transfer değerleri şu anda istikrarlı biçimde yükselirken bu durum Real Madrid’e gelecekte de finansal kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Futbolcular Avrupa’daki takımlarında üst düzey performans sergilemeyi sürdürürse Real Madrid, onları ileride daha yüksek bedellerle başka kulüplere satarak gelir elde edebilir.

Avrupa sahalarındaki sınav dönemi

Chema Andres şu anda Almanya’nın Stuttgart takımında forma giyerken Jakobo Ramon İtalya’nın Como ekibinde oynuyor. Her iki genç yetenek de yeni takımlarında ilk 11’de yer almak için başarılı bir mücadele veriyor ve istikrarlı bir performans sergiliyor. Yabancı liglerde edindikleri deneyim, gelecekte Madrid devinde forma giymeleri için önemli bir temel oluşturuyor.

Kaynağa göre teknik heyet, futbolcuların Almanya ve İtalya liglerindeki her maçını yakından takip ediyor. Sezonun sona ermesinin ardından performanslarına göre nihai değerlendirme yapılacak ve Santiago Bernabéu’ya dönüş tarihleri netleştirilecek. Mevcut aşamada ise öncelik, genç oyuncuların maç deneyimi kazanması ve becerilerini daha da geliştirmesi.