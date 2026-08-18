Reece James fiziksel durumu ve yeni sezon hakkında konuştu

·3·Spor
Reece James fiziksel durumu ve yeni sezon hakkında konuştu

Chelsea kaptanı Reece James, takımın son hazırlık maçında başarılı bir şekilde sahaya çıkmasına rağmen henüz fiziksel olarak en iyi seviyesine ulaşmadığını itiraf etti. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Stamford Bridge'de Real Sociedad karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuşan savunmacı, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki uzun serüveninin ardından kendisine kısa bir tatil verildiğini ve bunun sonucunda sezon öncesi hazırlık döneminin kısaldığını belirtti.

Fiziksel durum ve sıcak hava sınavı

James, dinlenme süresinin kısa olmasına rağmen fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini söyledi. Ancak resmi maçlar öncesinde biraz “pasını atması” gerektiğini de gizlemedi. Maç sırasında etkili olan sıcak hava koşulları futbolcular için ekstra zorluk oluşturdu.

“Ara çok kısa sürdü ancak sahada kendimi iyi hissettim. Koşullar zorluydu, hava çok sıcaktı. Henüz başlangıç aşamasındayız ve maç kondisyonu açısından biraz eksiğimiz var, ancak bu iyi bir adım oldu” dedi.

Xabi Alonso yönetimindeki yeni dönem

Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso, geçen hafta kulüp kaptanının antrenmanlara dönmesinin takım üzerinde olumlu bir etki yarattığını özellikle vurgulamıştı. Temmuz ayının başından bu yana ilk kez tam kadroyla çalışmaya başlayan İspanyol teknik adam, fikirlerini takıma aktarma sürecinde Reece James'in liderlik özelliklerine güveniyor.

Kaptan da teknik direktörünün bu sözlerine olumlu karşılık vererek, onun yönetiminde futbol oynamanın bir onur olduğunu ve en ihtiyaç duyulan anlarda takıma yardım etmeye hazır bulunduğunu söyledi.

Chelsea taraftarları, son yıllardaki istikrarsızlığın ardından istikrar bekliyor. James'in yeni oyuncular ve takım içindeki atmosfer hakkındaki olumlu değerlendirmeleri, yoğun yaz takvimine ve çok sayıda seyahate rağmen soyunma odasında iyi bir ortam oluştuğuna işaret ediyor.

Reece JamesChelseaXabi Alonsoİngiltere Premier LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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