Barcelona formasıyla parlak bir başlangıç yapan Jesse Bisiu hakkında neler biliniyor

Katalan ekibi Barcelona, genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelik projelerine bir yetenekli futbolcuyu daha kattı. Basel'e karşı oynanan hazırlık maçında iki gol atarak takımının galibiyetine önemli katkı sağlayan Jesse Bisiu, uzmanların ve taraftarların dikkatini hemen çekti. AS'ın haberine göre, 2008 yılında Belçika'nın Leuven kentinde doğan genç kanat oyuncusu şimdiden kulüpte büyük ilgi uyandırıyor. Goal.com haber veriyor.

Transferin arkasındaki ilginç ayrıntılar

Barcelona yönetimi ve scout ekibi bu futbolcuyu birkaç ay öncesinden izlemeye başlamıştı. Kulübün sportif direktörü Deco'nun en yakın yardımcılarından biri olan João Amorim, İsviçre'de Club Brugge sportif direktörü Dennis te Kloese ile görüşerek transferi sonuçlandırdı. Te Kloese'nin sözlerine göre, futbolcu için başka takımlar da mücadele etti ancak Katalan ekibi onu kadrosuna katma yarışında öne geçti.

Barcelona scoutları, Bisiu'yu UEFA Gençlik Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan yarı final maçında bizzat izledi. O karşılaşmada futbolcuyu rahatsız eden küçük sakatlık performansını etkilediyse de kulüp yetkililerinin ona duyduğu güveni sarsamadı. Sonuç olarak, piyasa değeri bir milyon euronun altında olan futbolcu için 8 milyon euro ödenerek transfer tamamlandı.

Sahadaki özellikleri ve karakteri

Uzmanlara göre Jesse Bisiu, Amsterdam Ajax akademisinin yetiştirdiği klasik kanat oyuncularının özelliklerini taşıyor. Oyun tarzı ve eşsiz yeteneği sayesinde takımda hızla kendine yer buluyor. AS, genç futbolcunun profesyonel kariyerinin ilk adımlarını takip ederken onun sakin karakterini özellikle vurguladı.

Yüksek özgüveni, kibirden uzak tavrı ve arkadaş canlısı yaklaşımı sayesinde soyunma odasında kısa sürede sevildi. Uzmanların değerlendirmesine göre Bisiu'nun kendine özgü karizması ve “X faktörü” olarak adlandırılan eşsiz yeteneği, Katalan kulübüne kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Lamine Yamal ile beklenen uyum

Takımın bir diğer süper yeteneği Lamine Yamal ile birlikte Bisiu'nun da kulübün yeni nesil projesinin önemli bir parçası olması bekleniyor. İkisi de aynı yaşta ve uzmanlar onları “TikTok kuşağı” olarak nitelendiriyor. Lamine Yamal, genç yaşına rağmen takıma daha önce katıldığı için yeni futbolcuya adeta “ağabey” gibi destek olacak.

Jesse Bisiu'nun Barcelona formasıyla ilk maçlarından itibaren sergilediği üretken performans, gelecekte hücum hattındaki rekabeti daha da artıracağının sinyallerini veriyor. Kulüp yönetimi, bu transferin gelecek için uzun vadeli ve karşılığını verecek bir yatırım olacağına inanarak hareket ediyor.