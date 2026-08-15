Ronaldo ve Georgina mal varlıklarını ayrı tutma konusunda anlaştı

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, evlilikten sonra da mal varlıklarını ayrı tutmayı seçti. Jornal de Notícias gazetesi, evlilik belgelerine dayanarak bu haberi yayımladı.

Çiftin 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentindeki konutlarında evlendiği bildirildi. Tören oldukça dar bir çevrede düzenlendi ve çiftin beş çocuğu da törene katıldı.

Ronaldo ve Rodríguez, evlilikten bir gün önce, 10 Ağustos'ta Lizbon'daki noterlikte evlilik sözleşmesi imzaladı. Belgeye göre çift, «mal ayrılığı» rejimine tabi olacak. Bu düzenleme, her iki tarafın evlilik öncesinde sahip olduğu ve evlilik sırasında kendi adına edindiği varlıkları ayrı tutmasına olanak tanıyor.

Evlilik belgesinde çiftin soyadlarını değiştirmediği ve daimi ikamet yeri olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın gösterildiği de belirtildi. Törende Ronaldo'nun yakın arkadaşı Miguel Paixão, Georgina'nın kız kardeşi Ivana Rodríguez ile İspanyol kuyumcu José Rodríguez Sangil ve eşi Mónica González Martínez tanık olarak yer aldı.

Törene Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ve kız kardeşleri katılmadı. Ancak bu durumun aile içinde bir anlaşmazlık bulunduğu anlamına geldiğine dair resmi bir bilgi yok.

Ronaldo ve Georgina 2016 yılında Madrid'de tanıştı. O dönemde Rodríguez, Gucci mağazasında satış görevlisi olarak çalışıyordu. Çift, Ağustos 2025'te evleneceklerini açıklamıştı.

Böylece yaklaşık on yıllık ilişkinin ardından evlenen ünlü çift, evliliklerini resmileştirmenin yanı sıra büyük mali varlıklarının yönetimi konusunda da hukuki düzenlemeyi belirlemiş oldu.