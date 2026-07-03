Zlatko Dalic VAR'ı sert eleştirdi: «Futbolun ruhu ölüyor»

Hırvatistan milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Portekiz'e 1-2 mağlup olduktan sonra VAR sistemi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Maçın son dakikalarında Hırvatistan gol atmıştı. Ancak video incelemesinin ardından top ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı ve Hırvatların turnuvadaki serüveni sona erdi.

Son dakika golü sayılmadı

İkinci yarının uzatma dakikalarının 13. dakikasında Hırvatistan rakip kaleyi havalandırdı.

Ancak hakem Espen Eskos, VAR ile görüştükten sonra Mario Pasalic'in ofsaytta olduğunu belirledi ve golü iptal etti.

«VAR futbolun duygularını öldürüyor»

Maç sonrası Zlatko Dalic, duygusal bir anında kimseyi suçlamak istemediğini söyledi. Ancak VAR'ın futbol üzerindeki etkisinden memnun olmadığını gizlemedi.

«Şu an öfkemi birine veya bir şeye yöneltmek istemiyorum. Ancak VAR aracılığıyla alınan kararların futbolun duygularını nasıl yok ettiğini herkes görebiliyor».

Teknik direktör, video tekrar sisteminin bazen takımlara yardımcı olduğunu, bazen ise tam tersi etki yarattığını belirtti.

«Bazen VAR yardımcı oluyor, bazen ise tam tersi. Ama futbolun ruhunu öldürüyor ve bunu kabul etmek kolay değil».

«VAR konusunda aşırıya kaçtık»

Dalic, futbolda adaletin olması gerektiğini kabul etti ancak video tekrarların kullanımında ölçünün aşıldığını vurguladı.

«Futbol adil olmalı, ancak VAR konusunda aşırıya kaçtık. Mağlup olduk ve Portekiz'i tebrik ediyoruz».

Küçük takımlar için fırsatlar azalıyor

Hırvatistan teknik direktörü, modern futbolun giderek daha büyük bir işletmeye dönüşmesinden de endişe duyduğunu belirtti.

«Futbolun tamamen bir işe dönüşmesini istemiyorum. Küçük takımlar için fırsatlar zaten azaldı. Mucizeler her zaman tekrarlanmaz».

«Sadece pişmanlık ve üzüntü kaldı»

Dalic, takımının bir üst tura çıkamadığı için derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.

«Bu kez bir üst tura çıkamadık. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık ve geriye sadece pişmanlık ve üzüntü kaldı».

Hırvatistan, Portekiz karşısında verdiği zorlu mücadeleyi kaybetti. Ancak maç sonundaki iptal edilen gol, VAR sistemi etrafındaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.