Modric Portekiz maçındaki VAR kararına tepki gösterdi

Hırvatistan milli takımının orta saha oyuncusu Luka Modric, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Portekiz kalesine atılan golün iptal edilmesi hakkında konuştu.

Deneyimli futbolcu, hakemin ofsayt kararını verirken Matanovic'in topa dokunduğunu gerekçe gösterdiğini belirtti. Ancak Hırvatların izlediği video tekrarlarda böyle bir temas net bir şekilde görülmedi.

Gvardiol son dakikalarda beraberliği getirmişti

Maçın uzatma dakikalarının 13. dakikasında Yoshko Gvardiol'ün çabalarıyla Hırvatistan rakip kaleyi buldu.

Bu gol skoru eşitleyebilirdi. Ancak baş hakem VAR'a başvurduktan sonra ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Sonuç olarak Portekiz 2:1'lik üstünlüğünü koruyarak Dünya Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi.

«Hiçbir tekrarda temas görünmedi»

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Luka Modric, hakemin açıklamasından memnun olmadığını dile getirdi.

«Hakem Matanovic'in topa dokunduğunu söyledi ama videoyu izledik; hiçbir tekrarda bu temas görünmedi» dedi Modric.

Hırvatistan kaptanı, topa temas olmadığı takdirde ofsaytın da verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Futbolcu, «Eğer topa dokunmadıysa, o zaman bu ofsayt değildir» diye ekledi.

Ramush 90+4. dakikada belirleyici golü attı

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz maçın 90+4. dakikasında belirleyici golü kaydetmişti.

Bu golün sahibi Gonçalo Ramos'tu. Birkaç dakika sonra Hırvatistan skoru eşitlemiş gibi göründü ancak VAR kararı Portekizlileri bir üst tura taşıdı.

İptal edilen gol ise maç sonrası ana tartışma konusu haline geldi.