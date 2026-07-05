Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmek için Liverpool orta sahasını gözüne kestirdi

İngiltere Premier League ekiplerinden Nottingham Forest, yaz transfer döneminde kadrosunu ciddi şekilde yeniden yapılandırmaya başladı. Kulüp yönetimi, Elliot Anderson'ın Manchester City'ye rekor seviyedeki 116 milyon sterlin karşılığında geçmesinin ardından, boşalan orta saha pozisyonu için Liverpool altyapısından yetişen Curtis Jones adayını değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

GOAL.com'un verdiği bilgilere göre, Liverpool doğumlu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Anfield'da yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde yeterli oyun süresi bulamayacağından endişe ediyor. Bu nedenle Jones, kariyerini başka bir takımda sürdürme ve düzenli olarak ilk 11'de forma giyme isteğini dile getirdi. Oyuncunun Merseyside kulübüyle sözleşmesinin sonuna az zaman kalması transfer ihtimalini daha da artırıyor.

Oliver Glasner'ın yeni projesi

Nottingham Forest yönetiminde de ciddi değişiklikler yaşanıyor. Vitor Pereira'nın beklenmedik istifasının ardından takımın dizginlerini Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner'ın devralması bekleniyor. Glasner, yüksek tempoya dayalı oyun tarzıyla tanınıyor ve Curtis Jones gibi dinamik bir orta saha oyuncusu, onun yeni sisteminde merkezi bir bağ görevi görebilir.

Eski teknik direktör Vitor Pereira, istifası hakkında konuşurken bu kararın kendisi için tamamen beklenmedik olduğunu vurguladı. "Bu karar benim için önceden haber verilmeksizin ve beklenmedik bir şekilde alınsa da, kulübün geleceği için vardığı sonucu saygıyla karşılıyorum. Elbette böyle bir durumda üzgünüm," dedi Portekizli teknik adam.

Transfer bedeli ve rekabet

Curtis Jones transferinde yalnızca Nottingham Forest değil, İtalya şampiyonu Inter de aktif olarak yer alıyor. Bilgilere göre, Milan kulübü Liverpool'a iki kez resmi teklifle çıktı. Ancak İngiliz kulübü, İtalyanların 21 milyon sterlinlik son teklifini reddetti. Liverpool, altyapısından yetişen oyuncusu için en az 35-40 milyon sterlin talep ediyor.

Nottingham Forest için finansal açıdan bu tutarı ödemek zorluk yaratmayacak, çünkü Anderson'ın satışından elde edilen gelir kulüp bütçesini önemli ölçüde güçlendirdi. Transfer gerçekleşirse, Jones, Glasner döneminin ilk büyük transferi olabilir. Şu anda taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor ve futbolcının kendisi de Premier League'de kalma seçeneğine olumlu bakıyor.