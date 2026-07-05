Jürgen Klopp Almanya milli takımı baş antrenörü olarak atandı

·54·Spor
Jürgen Klopp Almanya milli takımı baş antrenörü olarak atandı

Dünya futbolunun en saygın uzmanlarından biri Jürgen Klopp uzun bir aradan sonra tekrar antrenörlük kariyerine dönüyor. Liverpool'un eski hocası Almanya milli takımını yönetmek için resmi olarak onay verdi. Bu konu hakkında tanınmış insider Fabrizio Romano, geleneksel "Here we go!" ifadesiyle haber verdi. Bu atama, Alman futbolunda yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Klopp'un milli takıma gelmesi Julian Nagelsmann'ın istifasıyla bağlantılı. Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından derin bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Turnuvanın 1/16 final aşamasında beklenmedik bir şekilde Paraguay'a penaltı atışlarında fırsatı kaybeden "Mannschaft", turnuvaya erken veda etti. Bu, Almanya futbolu tarihinde penaltı atışlarındaki ilk mağlubiyet olup, Nagelsmann için istifa hükmü olarak hizmet etti.

Goal.com yayınına göre, Jürgen Klopp şu anda Red Bull Group sisteminde küresel futbol departmanı başkanı olarak görev yapıyor. Ancak ülkesinin ana takımından gelen teklif onu tekrar saha kenarına dönmeye itti. Klopp, Magenta TV kanalına verdiği röportajda görüşmelerin devam ettiğini doğrulayarak, sürecin çok hızlı geliştiğini kabul etti.

Klopp'un yeni yetkileri ve devrimci planları

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Klopp'a sadece bir baş antrenör değil, tüm sistemi reforme eden bir lider olarak bakıyor. Bilgilere göre, uzmana milli takımın oyun tarzını tamamen değiştirme ve altyapı sistemini yeniden yapılandırma konusunda geniş yetkiler verildi. Klopp, ünlü "gegenpressing" felsefesini artık milli takım seviyesinde uygulamayı amaçlıyor.

Klopp'un yeni işinde uzun yıllardır ortağı Pep Lijnders'in yardımcı olması bekleniyor. Lijnders kısa süre önce Manchester City sistemindeki görevini tamamladı ve şu anda serbest ajan statüsünde. Bu ikilinin yeniden bir araya gelmesi Alman taraftarlarda büyük umutlar uyandırıyor, çünkü Liverpool ile birçok kupa kazanmışlardı.

Şu anda Klopp ve Red Bull başkanı Oliver Mintzlaff arasında mevcut sözleşmeyi feshetmek için nihai görüşmeler devam ediyor. Klopp 19 ay boyunca bu şirkette çalıştı ve oradan güzel bir şekilde ayrılmak istiyor. "Sözleşmelere saygı duyuyorum ama DFB ile çalışmak benim için büyük bir onur. Umarım tüm taraflar için faydalı bir karar alınır," diye vurguladı antrenör.

Bu atama Almanya futbolu için son derece büyük bir öneme sahip. Son yıllarda büyük turnuvelerde şanssızlık yaşayan takım, Klopp gibi karizmatik ve kazanma ruhuna sahip bir antrenöre muhtaçtı. Artık tüm dünyanın gözü, Klopp'un milli takım seviyesinde nasıl bir sonuç göstereceğine çevrilmiş durumda.

Jürgen KloppAlmanyaFutbolTransferRed Bull
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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