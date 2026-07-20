Messi finalda kaybetti ancak 2026 Dünya Kupası'nın en iyisi oldu

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk unvanını koruyamadı. Buna rağmen takım kaptanı Lionel Messi turnuvayı kişisel istatistikler bazında en yüksek puan alan futbolcu olarak tamamladı.

WhoScored verilerine göre, 39 yaşındaki Arjantinlinin dünya kupasındaki ortalama reytingi 8,82 puan oldu. Bu, turnuvaya katılan tüm futbolcular arasındaki en iyi sonuçtu.

Finalde Messi beklenen oyunu sergileyemedi

İspanya'ya karşı oynanan final maçında Arjantin'in hücumları beklenen verimlilikte değildi. Messi de rakibin sıkı savunması karşısında fırsatlarını tam olarak değerlendiremedi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatma devrelerinin 106. dakikasında Ferran Torres tarafından atılan gol, İspanya'ya galibiyeti ve dünya şampiyonluğunu getirdi.

Finaldeki sonuç, Messi'nin turnuva genelindeki puanını ciddi şekilde etkilemedi. Dünya Kupası'nın önceki aşamalarındaki istikrarlı ve etkili oyunu sayesinde reytinglerde birinciliğini korudu.

Mbappe ve Haaland ilk üçte

WhoScored reytinginde ikinci sırayı Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe aldı. Turnuva gol kralının ortalama puanı 8,17 oldu.

Norveçli forvet Erling Haaland ise 8,14 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İlk üç şu şekilde oluştu:

Lionel Messi — 8,82 puan Kylian Mbappe — 8,17 puan Erling Haaland — 8,14 puan

Messi ile ikinci sıradaki Mbappe arasındaki belirgin fark, Arjantinli yıldızın turnuva boyunca ne kadar istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor.

8 gol ve 4 asist

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Bu sonuç ona gol krallığı yarışında ikinciliği getirdi.

Altın Ayakkabı'yı ise 10 gol atan Kylian Mbappe kazandı. Ayrıca Messi ve Fransız forvet turnuva boyunca 4'er asist yaptı.

Yani her iki futbolcu da 12 gole doğrudan katkı sağladı. Mbappe gol sayısında üstünlük sağlasa da, Messi oyun üzerindeki genel etkisi ve istikrarı sayesinde daha yüksek bir ortalama reyting kaydetti.

Kupa İspanya'ya, övgü Messi'ye gitti

Arjantin üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmaya çok yaklaştı ancak final maçında atılan tek gol her şeyi değiştirdi. Takım turnuvayı gümüş madalya ile tamamlasa da, Messi bir kez daha Dünya Kupası'nın en parlak oyuncularından biri oldu.

39 yaşında 8 gol, 4 asist ve 8,82'lik ortalama reyting; bu sonuçlar Messi'nin en üst seviyede hala belirleyici bir rol oynadığını kanıtladı.

Finalde kupayı kaldıramadı ancak kişisel istatistikleriyle 2026 Dünya Kupası'nın en yüksek puanlı futbolcusu olarak turnuvayı noktaladı.