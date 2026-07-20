Yamal, Altın Top yarışında farkı açtı

2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Altın Top (Ballon d'Or) mücadelesinde yeni bir favori ortaya çıktı. Polymarket platformu kullanıcıları, İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın ödülü kazanma ihtimalini yüzde 51 olarak değerlendiriyor.

19 yaşındaki futbolcunun ana rakipleri arasında Harry Kane, Lionel Messi ve Kylian Mbappé bulunuyor. Ancak mevcut verilere bakıldığında Yamal, en yakın takipçisinin oldukça önünde yer alıyor.

Dünya şampiyonluğu Yamal'ın şansını artırdı

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Her ne kadar belirleyici golü Ferran Torres atmış olsa da, Yamal'ın turnuva boyunca sergilediği oyun, takım hücumlarındaki etkisi ve şampiyonluğa katkısı onu Altın Top için ana adaylar arasına taşıdı.

Polymarket'te kazanma ihtimali yüzde 51 olarak gösteriliyor. Bu, diğer adaylara kıyasla oldukça yüksek bir oran.

Harry Kane ikinci sırada

İngiltere milli takımı forveti Harry Kane, yüzde 27'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.

Kane'in adaylığı da güçlü görülüyor ancak Yamal'ın 24 puan gerisinde kalıyor. Bu fark, piyasa katılımcılarının Dünya Kupası sonrası oluşan havaya ve oyuncuların turnuvadaki genel performanslarına nasıl tepki verdiğini gösteriyor.

Mevcut listedeki ana adaylar:

Lamine Yamal — yüzde 51 Harry Kane — yüzde 27 Lionel Messi — yüzde 8 Kylian Mbappé — yüzde 4

Messi ve Mbappé'nin şansları düştü

Arjantin kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yüksek bireysel performans sergilese de takımının finalde kaybetmesi şansını olumsuz etkilemiş görünüyor.

Polymarket kullanıcıları, Messi'nin Altın Top'u kazanma ihtimalini yüzde 8 olarak değerlendiriyor.

Turnuvanın gol kralı olan Kylian Mbappé ise yüzde 4 ile dördüncü sırada. Fransız forvetin kişisel istatistikleri yüksek olsa da, ödül oylamasında takım başarıları da önemli bir faktör olabilir.

Bu resmi bir sıralama değil

Polymarket verileri, Altın Top organizatörlerinin veya oy kullanan gazetecilerin resmi kararı değildir. Bu veriler, platform katılımcılarının ücretli tahminlerine dayanarak şekillenmektedir.

Bu nedenle yüzdeler; futbolcuların kulüplerindeki sonraki maçları, yeni ödüller, sakatlıklar veya diğer olaylardan sonra keskin bir şekilde değişebilir.

Yine de Yamal'ın yüzde 51 ile liderliği, dünya şampiyonluğundan sonra futbol kamuoyundaki konumunun ne kadar yükseldiğini gösteriyor.

Yamal tarihi ödüle yaklaştı mı?

İspanya'nın şampiyonluğu Lamine Yamal'a büyük bir avantaj sağladı. Artık Altın Top yarışındaki kaderi; kulüp düzeyindeki sonuçlara, kişisel istatistiklerine ve sezonun geri kalanındaki performansına bağlı olacak.

Şimdilik piyasa katılımcıları seçimini yaptı: Ana favori Lamine Yamal. Ancak oylama sonuçlanana kadar yarıştaki durum birkaç kez daha değişebilir.