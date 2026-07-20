Messi final sonrası itiraf etti: İspanya daha iyi oynadı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk unvanını koruyamadı. Kritik karşılaşmanın ardından Lionel Messi sonucu olgunlukla karşıladı ve rakibinin üstünlüğünü açıkça kabul etti.

39 yaşındaki futbolcu, mağlubiyetin ağır olduğunu gizlemedi. Ancak takım arkadaşlarının sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve finale kadar katettikleri yolun küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

«Sahada tüm gücümüzle oynadık»

Finalin ardından duygularını dile getiren Messi, bunun Arjantin için çok üzücü bir an olduğunu belirtti.

«Elbette üzücü bir durum. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, sahada tüm gücümüzle oynadık» dedi.

Arjantin, turnuvaya son dünya şampiyonu olarak başladı ve tekrar finale kadar yükseldi. Ancak üst üste ikinci şampiyonluk için atılan son adım başarısızlıkla sonuçlandı.

Messi, İspanya'nın üstünlüğünü kabul etti

Arjantin kaptanı mağlubiyete bahane aramadı ve finalde rakibinin daha iyi performans sergilediğini belirtti.

«Dürüst olmak gerekirse, bu maçta İspanya bizden daha iyi bir oyun ortaya koydu. Kaybettik ve bu sonucu kabul ediyoruz» ifadelerini kullandı, ESPN.

Finalin normal süresinde gol sesi çıkmadı. Takımlar temkinli bir oyun sergileyerek şampiyonun kaderini uzatmalara bıraktı.

106. dakikada Ferran Torres Arjantin ağlarını havalandırdı. Bu tek gol, İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti ve tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdi.

«Katettiğimiz yolu unutmayacağız»

Messi, finaldeki mağlubiyetin turnuva boyunca yapılan çalışmaları ve takımın elde ettiği başarıları gölgelemeyeceğini özellikle belirtti.

«Ancak bu, buraya kadar katettiğimiz yolu ve yaptıklarımızı unutacağımız anlamına gelmiyor. Bu yüzden halkıma, takım arkadaşlarıma ve tüm ülkeye minnettarım.»

Arjantin finalde kupayı kazanamasa da, dünyanın en iyi iki takımından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Messi ise taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek mağlubiyeti sorumlulukla karşıladı.

Messi turnuvayı yüksek istatistiklerle tamamladı

Lionel Messi 2026 Dünya Kupası boyunca Arjantin hücumlarının ana liderlerinden biri oldu. Turnuvada 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Böylece Arjantinli yıldız, 12 gole doğrudan katkı sağladı. Finalde beklenen performansı tam olarak sergileyemese de, turnuva genelindeki oyunu Arjantin'in gümüş madalyaya ulaşmasında büyük rol oynadı.

Arjantin kupasız ama başı dik döndü

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlendi. Turnuvaya ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yaptı.

Arjantin finale kadar geldi ancak son engeli aşamadı. Messi ise mağlubiyetten sonra bile bahane üretmek yerine rakibe saygı ve kendi takımına minnet yolunu seçti.

İspanya kupayı havaya kaldırdı. Arjantin ise zor bir gecede bile mağlubiyetin nasıl onurlu bir şekilde kabul edilebileceğini gösterdi.