Arjantin Milli Takımı mağlubiyetin ardından Messi'yi yalnız bırakmadı

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından takım kaptanı Lionel Messiiçin duygusal ve anlamlı bir mesaj yayımladı.

Arjantinliler, final maçında İspanya'ya karşı uzatmalarda yediği tek golle 0-1 mağlup oldu. Böylece takım, 2022 Katar'da kazandığı dünya şampiyonluğu unvanını koruyamadı.

Milli takımın yayımladığı mesajda Messi'nin emeği, fedakarlığı ve ülke futboluna yaptığı eşsiz katkılar özellikle vurgulandı.

«Senin gözyaşların bizim de gözyaşlarımızdır kaptan. Bize hayatımızın en mutlu anlarını yaşattın. Fedakarlığın, sihrin ve son saniyeye kadar verdiğin mücadele için teşekkürler. Seni sonsuza dek seveceğiz, Leo!» ifadelerine yer verildi.

39 yaşındaki Lionel Messi , Dünya Kupası gümüş madalyasını aldıktan sonra tribündeki Arjantinli taraftarların yanına gitti. Duygularına hakim olamayan Messi gözyaşlarına boğuldu. Bu duygusal anlar, stadyumdaki binlerce taraftarı ve sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.

Edinilen bilgilere göre bu, Messi'nin kariyerindeki altıncı ve muhtemelen son Dünya Kupası oldu. Bir sonraki turnuva 2030 yılında düzenlenecek ve o tarihte Messi 43 yaşında olacak.