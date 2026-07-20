Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айблади
Нью-Йоркда бўлиб ўтган жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Николас Отаменди ва Испания ярим ҳимоячиси Родри ўртасида жиддий низо келиб чиқди. Ўйиндан кейинги ҳиссиётлар остида Отаменди ўзининг собиқ жамоадошини ҳакамларга босим ўтказишда ва ўйин натижасига таъсир қилишда айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина терма жамоасининг ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги уринишлари Испаниядан қабул қилинган 1:0 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди. Лионель Скалони шогирдлари учрашув давомида ҳужумда самарадорлик кўрсата олишмади ва асосий вақтда бирорта ҳам аниқ зарба бера олишмади. 93-дақиқада Энзо Фернандезнинг майдондан четлатилиши эса амалдаги чемпионларнинг аҳволини янада оғирлаштирди.
Майдондаги кескинлик ва кутилмаган айбловларУчрашув якунлангач, Отаменди ва Манчестер Сити клубидаги собиқ жамоадоши Родри ўртасида даҳанаки жанг бошланди. Аргентиналик фахрий ҳимоячи рақиб жамоа вакиллари ўйин олдидан ҳакамларга тизимли равишда босим ўтказганини даъво қилди. Отаменди Родри ва Аймерик Лапорте томонидан билдирилган эътирозлар ҳакамларнинг қарорларига бевосита таъсир кўрсатган деб ҳисобламоқда.
"Сизлар бутун ҳафта давомида ҳакамлар ҳақида гапириб, йиғлаб чиқдингизлар. Сен ҳам, Лапорте ҳам — иккалангиз ҳам шундай қилдингиз. Бу тўғри эмас, дўстим, ҳакамларга тинмай шикоят қилдингизлар", — дея бақирган Отаменди Родри билан юзма-юз келганида. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда.
Зиддиятнинг илдизи: Лапортенинг баёнотлариМазкур можарога Аймерик Лапортенинг финалдан аввал Marca нашрига берган интервюси сабаб бўлган эди. Испаниялик ҳимоячи Аргентина терма жамоасининг ўта агрессив ўйин услуби ҳакамлар томонидан жазоланмай қолаётганини очиқчасига танқид қилган эди. Лапорте рақибларнинг қўпол ҳаракатлари футбол руҳига зид эканлигини таъкидлаган.
"Турнир бошидан бери биз кўрган айрим ҳолатлар бизни ҳайратда қолдирди. Айниқса, Аргентина каби рақибга қарши ўйинларда кўп қўполликлар жазосиз қолмоқда. Бу каби ҳолатлар ўйин тартибини бузади ва футболчиларни асбийлаштиради. Ҳакамларнинг вазифаси бундай вазиятларни назорат қилишдир", — деган эди Лапорте ўз интервюсида.
Ушбу мағлубият Аргентина учун оғриқли бўлди, чунки жамоа ўзининг жаҳон футболидаги гегемонлигини сақлаб қолишни мақсад қилган эди. Бироқ, Испаниянинг тартибли ўйини ва учрашув охиридаги устунлиги якунда ўз сўзини айтди. Отамендининг ғазаби эса мағлубият аламидан ташқари, рақибнинг психологик босими ўз самарасини берганига бўлган ишончи билан боғлиқ.
…