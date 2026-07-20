Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айблади

·0·Спорт
Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айблади

Нью-Йоркда бўлиб ўтган жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Николас Отаменди ва Испания ярим ҳимоячиси Родри ўртасида жиддий низо келиб чиқди. Ўйиндан кейинги ҳиссиётлар остида Отаменди ўзининг собиқ жамоадошини ҳакамларга босим ўтказишда ва ўйин натижасига таъсир қилишда айблади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина терма жамоасининг ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги уринишлари Испаниядан қабул қилинган 1:0 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди. Лионель Скалони шогирдлари учрашув давомида ҳужумда самарадорлик кўрсата олишмади ва асосий вақтда бирорта ҳам аниқ зарба бера олишмади. 93-дақиқада Энзо Фернандезнинг майдондан четлатилиши эса амалдаги чемпионларнинг аҳволини янада оғирлаштирди.

Майдондаги кескинлик ва кутилмаган айбловлар

Учрашув якунлангач, Отаменди ва Манчестер Сити клубидаги собиқ жамоадоши Родри ўртасида даҳанаки жанг бошланди. Аргентиналик фахрий ҳимоячи рақиб жамоа вакиллари ўйин олдидан ҳакамларга тизимли равишда босим ўтказганини даъво қилди. Отаменди Родри ва Аймерик Лапорте томонидан билдирилган эътирозлар ҳакамларнинг қарорларига бевосита таъсир кўрсатган деб ҳисобламоқда.

"Сизлар бутун ҳафта давомида ҳакамлар ҳақида гапириб, йиғлаб чиқдингизлар. Сен ҳам, Лапорте ҳам — иккалангиз ҳам шундай қилдингиз. Бу тўғри эмас, дўстим, ҳакамларга тинмай шикоят қилдингизлар", — дея бақирган Отаменди Родри билан юзма-юз келганида. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда.

Зиддиятнинг илдизи: Лапортенинг баёнотлари

Мазкур можарога Аймерик Лапортенинг финалдан аввал Marca нашрига берган интервюси сабаб бўлган эди. Испаниялик ҳимоячи Аргентина терма жамоасининг ўта агрессив ўйин услуби ҳакамлар томонидан жазоланмай қолаётганини очиқчасига танқид қилган эди. Лапорте рақибларнинг қўпол ҳаракатлари футбол руҳига зид эканлигини таъкидлаган.

"Турнир бошидан бери биз кўрган айрим ҳолатлар бизни ҳайратда қолдирди. Айниқса, Аргентина каби рақибга қарши ўйинларда кўп қўполликлар жазосиз қолмоқда. Бу каби ҳолатлар ўйин тартибини бузади ва футболчиларни асбийлаштиради. Ҳакамларнинг вазифаси бундай вазиятларни назорат қилишдир", — деган эди Лапорте ўз интервюсида.

Ушбу мағлубият Аргентина учун оғриқли бўлди, чунки жамоа ўзининг жаҳон футболидаги гегемонлигини сақлаб қолишни мақсад қилган эди. Бироқ, Испаниянинг тартибли ўйини ва учрашув охиридаги устунлиги якунда ўз сўзини айтди. Отамендининг ғазаби эса мағлубият аламидан ташқари, рақибнинг психологик босими ўз самарасини берганига бўлган ишончи билан боғлиқ.

АргентинаИспанияНиколас ОтамендиРодриФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34ЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиБугун, 08:34Ямал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиЯмал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиБугун, 08:29Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиЛуис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиБугун, 07:39Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиЖаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиБугун, 06:33Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Бугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди