Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finali sonrası Lionel Messi ile yaptığı konuşmanın detaylarını açıkladı

Futbol dünyasının en parlak genç yıldızlarından biri olan Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından efsanevi Lionel Messi ile gerçekleştirdiği duygusal konuşmayı anlattı. İspanya'nın Arjantin karşısında elde ettiği zaferin ardından iki neslin temsilcisi arasındaki bu karşılaşma sembolik bir anlam kazandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. New York'ta oynanan dramatik final maçının ardından, Barcelona kulübünün eski ve yeni kahramanları saha ortasında uzun süre sohbet etmişti. Yamal'ın ifadelerine göre, sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) kazanan yıldızın söyledikleri, onun için dünya şampiyonluğu madalyasından daha az değerli değil.

Gelecek nesle duyulan güven

Goal.com'un haberine göre Lionel Messi, genç forvete kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini ve futbolun geleceğinin yeni neslin elinde olduğunu vurguladı. Lamine Yamal, "Bana kendi yolumda devam etmemi ve geleceğin bizim neslimize ait olduğunu söyledi. Bu sözler boynumdaki altın madalya kadar benim için çok değerli" dedi.

Mağlubiyete rağmen 39 yaşındaki Lionel Messi, turnuva boyunca üst düzey performansını bir kez daha kanıtladı. Turnuvada 8 gol ve 4 asistle oynayarak Arjantin'in finale çıkmasında başrol oynadı. Ancak finalde İspanya'nın genç ve dinamik kadrosu üstünlük sağladı.

Usta ve çırak saygısı

Lamine Yamal, çocukluğundan beri Lionel Messi'ye hayranlık duyduğunu ve onunla en prestijli turnuvanın finalinde karşılaşmanın gerçekleşen bir hayali olduğunu gizlemedi. İspanya milli takımı oyuncusu, "O, her zaman hayranlıkla izlediğim bir insan. Maç bittiğinde ona olan sonsuz saygımı dile getirdim" ifadelerini kullandı.

Dikkat çekici olan ise Lionel Messi'nin final maçı başlamadan önce bile Yamal hakkında sıcak ifadeler kullanmış olmasıydı. Arjantin kaptanı, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteneğini övgüyle değerlendirerek onu 'dünya çapında bir yıldız' olarak nitelendirmiş ve önünde büyük bir kariyer olduğunu öngörmüştü.

Bu karşılaşma futbol kamuoyu tarafından sembolik olarak 'bayrak devri' şeklinde yorumlanıyor. Lionel Messi son büyük turnuvalarından birini oynarken, Lamine Yamal Barcelona ve İspanya futbolunun yeni döneminin lideri olarak öne çıkıyor.

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