Orta Doğu futbolseverlerinin merakla beklediği prestijli ve çetin turnuva — Körfez Uluslar Kupası (Gulf Cup) Suudi Arabistan yeşil sahalarında resmen start aldı. 23 Eylül'de oynanan «A» grubu 1. hafta karşılaşmaları; şiddetli rekabetler, beklenmedik bir kendi kalesine gol ve Özbek futbolseverler için özel öneme sahip olaylarla akıllarda kaldı. Turnuvanın ev sahibi Suudi Arabistan milli takımı, Kuveyt'e karşı oynadığı oldukça zorlu ve gergin mücadelede, 73. dakikada Kuveytli Al Haqan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelerek grup lideri oldu.

Grubun ikinci merkezi maçında ise Irak ve Umman milli takımları 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın henüz 6. dakikasında Kasım'ın attığı gole, 67. dakikada Ar Ravahi cevap verdi. Bu karşılaşmanın en dikkat çekici yanı, Taşkent'in «Pakhtakor» kulübü lejyonerleri olan merkez defans oyuncusu Zaid Tahsin ve yıldız forvet Ayman Hussein'in Irak milli takımı formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmalarıydı; üstelik Ayman Hussein takımının tek golüne harika bir asist yaparak yeteneğini sergiledi. Bilgi için, iki gruptan oluşan bu büyük turnuvanın «B» grubunda BAE, Katar, Yemen ve turnuvanın son şampiyonu Bahreyn yer alıyor.

Peki, Suudi Arabistan evinde şampiyonluğu kapabilecek mi, «Pakhtakor» yıldızları önderliğindeki Irak kupayı geri alabilecek mi ve Bahreyn unvanını koruyabilecek mi?

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Körfez Kupası'nın açılış maçlarından en önemli gerçekler ve sonuçlar:

Ev sahibinden minimal galibiyet: Suudi Arabistan, Kuveyt'i 1-0 mağlup etti; 73. dakikada Al Haqan kendi kalesini havalandırdı;

«Pakhtakor» yıldızları ilk 11'de: Irak kadrosunda Zaid Tahsin ve Ayman Hussein ilk dakikalardan itibaren görev alarak takımın ana iskeletini oluşturdu;

Ayman Hussein'in gol pası: Taşkent kulübü forveti, 6. dakikada Kasım'ın golüne asist yaparak maçın kahramanlarından biri oldu;

Irak ve Umman beraberliği: Şiddetli geçen mücadelede Umman temsilcisi Ar Ravahi 67. dakikada skoru eşitleyerek puanları paylaştırdı (1-1);

«B» grubu ve son şampiyon Bahreyn: Turnuvanın son galibi Bahreyn'dir; onlar «B» grubunda BAE, Katar ve Yemen ile mücadele edecek.

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Açılış maçlarının tam protokolü ve grup konfigürasyonu:

Maç ve Grup Skor ve kaydedilen sonuç Gol sahipleri ve olayların gelişimi Turnuva tablosundaki durum Suudi Arabistan — Kuveyt 1 : 0 Al Haqan (73, kendi kalesine) — Kuveyt savunması beklenmedik şekilde hata yaptı Suudi Arabistan — 3 puan (Lider) Irak — Umman 1 : 1 Kasım (6) — Asist: Ayman Hussein («Pakhtakor») Ar Ravahi (67) Irak — 1 puan, Umman — 1 puan Kuveyt 0 puan Kendi kalesine atılan gol pahalıya mal oldu «A» grubu sonuncusu «B» grubu takımları — BAE, Katar, Bahreyn (son şampiyon), Yemen Bu grubun maçları bekleniyor

Futbol ekspertizi ve analiz: Körfez Kupası neden Özbekistan taraftarları için de ilginç?

Spor yorumcuları ve Asyalı futbol analistlerinin sonuçları:

«Pakhtakor» ve Özbekistan Süper Ligi'nin yüzü: Zaid Tahsin ve Ayman Hussein'in Irak milli takımı ilk 11'inde oynaması ve gollere katkıda bulunması, Özbek ligine gelen lejyonerlerin yüksek uluslararası seviyesini kanıtlıyor; Ayman'ın yüksek form durumu «aslanlar»ın iç ve kıta çapındaki oyunları için de önemli bir güvencedir;

Suudi Arabistan'ın zor başlangıcı ve pragmatizm: Ev sahibi Suudi Arabistan, Kuveyt'i sadece kendi kalesine atılan bir golle yenebildi; bu, takımın hücum hattında hala sorunlar olduğunu ancak 3 puanı alarak stratejik açıdan play-off yolunu kolaylaştırdığını gösteriyor;

«B» grubundaki «ölüm grubu»: Son şampiyon Bahreyn ile Asya devi Katar ve güçlü BAE arasındaki karşılaşmalar, Körfez Kupası'nın yarı final seviyesini maksimuma çıkaracak;

Irak'ın turnuvadaki şansları: İlk turda beraberlik alınsa da, Irak hücum potansiyeli ve fiziksel üstünlüğü ile şampiyonluğun ana adaylarından biri olmaya devam ediyor; gelecek turda Suudi Arabistan ile oynayacakları maç grubun kaderini belirleyecek.

Suudi Arabistan'daki Körfez Kupası ilk turdan itibaren şiddetli entrikaları başlattı ve sonraki maçların daha da ateşli geçeceği şüphesiz.

Sizce Suudi Arabistan'da düzenlenen bu Körfez Kupası'nda hangi milli takım şampiyonluğa ulaşır? «Pakhtakor» forveti Ayman Hussein turnuvanın gol kralı olabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Asya futbolundaki bu ilginç analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!