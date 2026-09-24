Xiaomi, kırmızı renkli Transparent Special Edition modellerini tanıttı

Xiaomi, en yeni amiral gemisi modelleri için özel bir sürüm tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max cihazlarının Transparent Special Edition adlı özel versiyonları piyasaya sürüldü. Yeni akıllı telefonlar, kırmızı yarı şeffaf gövdeleri ve aynı stilde hazırlanmış özel aksesuar setleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu özel sürümün temel tasarım çözümü, arka panelin kendine has yapısına dayanıyor. Uzmanlar, gövdenin aslında açık olmadığını, özel bir film katmanına sahip çok katmanlı bir arka panel aracılığıyla tasarlandığını belirtiyor. Bu çözüm, üç boyutlu bir efekt yaratarak akıllı telefonun iç bileşenlerinin yerleşimini ustalıkla taklit ediyor.

Tasarım ve arayüz uyumu

Dış görünüşteki özgünlük, cihazın yazılımında da devam ettirilmiş. Akıllı telefonların ana ve ikincil ekranları için özel şeffaf duvar kağıtları yüklenmiş olup, bu durum genel tasarımın bütünsel ve mükemmel görünmesini sağlıyor.

Üretici, cihazı sadece teknolojik bir gadget değil, aynı zamanda özel bir koleksiyon parçasına dönüştürmüş. Transparent Special Edition setine, aynı stilde tasarlanmış kırmızı yarı şeffaf bir şarj cihazı ve kablo da dahil edilmiş olup, bunlar tek bir tasarım konsepti oluşturuyor.

Fiyatlar ve pazar talebi

Çin pazarında bu özel cihazların fiyatları açıklandı. Buna göre, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Xiaomi 18 Pro modeli 1500 ABD doları, aynı bellek kapasitesine sahip Xiaomi 18 Pro Max ise 1650 ABD doları olarak fiyatlandırıldı.

Xiaomi mobil bölümü başkanı Lu Weibing, şeffaf versiyona olan ilginin beklenenden daha yüksek olduğunu belirtti. Sonuç olarak, cihazların ilk partisi tüketiciler tarafından kısa sürede tamamen tükendi.

Teknik açıdan Transparent Special Edition versiyonları, standart Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin tüm özelliklerini tamamen yansıtıyor. Fark sadece özgün dış tasarım, renk gamı ve kutu içeriğindeki özel aksesuarlardan ibaret.