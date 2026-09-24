La Liga Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Adaylarını Açıkladı: Kim Daha Çok Hak Ediyor?

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La Liga Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Adaylarını Açıkladı: Kim Daha Çok Hak Ediyor?

İspanya La Liga'da sonbaharın ilk ayı sona ererken, lig yönetimi Eylül ayının en iyi oyuncusu (Player of the Month) ödülü için son 5 adayı resmen açıkladı. Bu prestijli listede sadece dev kulüplerin süper yıldızları değil, aynı zamanda mütevazı takımlarda gerçek bir sansasyon yaratan yetenekler de yer aldı. Adaylar arasında Barcelona kanat oyuncusu Raphinha Dias, fantastik üretkenliğiyle öne çıkıyor: 326 dakikada tam 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Real Madrid’in ana silahı Kylian Mbappé ise 360 dakika boyunca sahada kalarak 3 gol, 2 asist ve 21 kazanılan ikili mücadele ile rekabete dahil oldu. Ayrıca, Atlético Madrid'in yeni forveti Jonathan David, sadece 160 dakikada 3 gol ve 1 asist kaydederek dakika başına verimlilik rekoru kırdı. Listenin en büyük sürprizi olarak Rayo Vallecano'dan Sergio Camello (4 gol, 1 asist, 20 ikili mücadele) ve Elche'nin golcüsü Fer Nino (4 gol, 20 ikili mücadele) öne çıktı.

Peki, Raphinha'nın 9 skor katkısı ona ayın ödülünü garantiliyor mu, Mbappé Madrid'e ödül getirebilecek mi yoksa mütevazı takımların temsilcileri favorileri geride mi bırakacak?

«Raphinha'nın şovu, Mbappé'nin istikrarı ve David'in süper verimliliği»: Adayların 5 temel noktası

La Liga tarafından açıklanan resmi beşliyle ilgili en önemli istatistiksel gerçekler:

  • Raphinha — mutlak gol kralı: Barcelona'nın lideri Eylül ayında 7 gol ve 2 asist kaydederek 9 gole doğrudan katkı sağladı;

  • Mbappé'nin maksimum dakikaları: Fransız yıldız 360 dakika (4 tam maç) sahada kalarak 3 gol, 2 asist ve 21 başarılı ikili mücadele istatistiği yakaladı;

  • Jonathan David'den süper verimlilik: Atlético forvetine 3 gol ve 1 asist için sadece 160 dakika (her 40 dakikada bir skor katkısı) yetti;

  • Camello'nun beklenmedik patlaması: Rayo Vallecano forveti Sergio Camello, 4 gol ve 1 asistle küçük kulübünü yukarı taşıdı;

  • Fer Nino'nun mücadeleciliği: Elche temsilcisi 242 dakikada 4 gol atıp, 20 zorlu ikili mücadeleden galip ayrıldı.

La Liga — Eylül 2026: Ayın en iyi oyuncusu ödülü adaylarının karşılaştırması

Adayların sahada kaldığı süre, verimlilik ve teknik parametre göstergeleri:

Futbolcu ve Takımı

Sahadaki Dakika

Gol Sayısı

Asist

Kazanılan İkili Mücadele

Pas İsabeti

Raphinha Dias (Barcelona)

326 dakika

7 gol

2 asist

13

%81

Kylian Mbappé (Real Madrid)

360 dakika

3 gol

2 asist

21

%86

Sergio Camello (Rayo Vallecano)

279 dakika

4 gol

1 asist

20

%86

Fer Nino (Elche)

242 dakika

4 gol

0

20

%69

Jonathan David (Atlético Madrid)

160 dakika

3 gol

1 asist

5

%86

Futbol uzmanlığı ve analiz: La Liga'nın Eylül ayı ödülünü kim en çok hak ediyor?

İspanyol futbol yorumcuları ve istatistik analiz merkezlerinin sonuçları:

  • Raphinha'nın uzay formunda olması: Barcelona kaptanlarından biri olan Brezilyalı kanat oyuncusu, Eylül ayında kariyerinin en yüksek formunu sergiledi; 326 dakikada 7 gol ve 2 asist, sadece La Liga'da değil, Avrupa'nın 5 büyük liginde de ayın en iyi performansı olarak kabul ediliyor ve kendisi ödülün 1 numaralı favorisi;

  • Mbappé'nin sahadaki ağır işçiliği: Kylian, Real'in tüm maçlarında tam süre alarak rakip savunmacıların tüm dikkatini üzerine çekti; 21 kazanılan ikili mücadele ve %86 pas isabeti, onun sadece bir bitirici değil, aynı zamanda takım oyununu kuran bir oyuncu olarak yüksek sorumluluğunu kanıtlıyor;

  • David'in dakika/gol dengesi: Jonathan David, Simeone'nin sistemine çok hızlı uyum sağladı; ilk 11'de daha az süre almasına rağmen (sadece 160 dakika), her oyuna girdiğinde maçın kaderini belirleyen hamleler yapıyor;

  • Rayo ve Elche liderlerinin kahramanlığı: Sergio Camello ve Fer Nino, düşük bütçeli kulüplerin forvetleri olarak 4'er gol atmalarıyla takdiri hak ediyorlar; dev kulüplere karşı puan almada ikili mücadelelerdeki savaşçı ruhları (her ikisinde de 20'şer) belirleyici faktör oldu.

Eylül ayı sonuçları, La Liga'da şampiyonluk yarışı kadar bireysel ödüller için verilen mücadelenin de benzersiz bir şiddet ve rekabet içinde geçtiğini gösterdi.

Sizce Eylül ayındaki oyunu ve istatistikleriyle bu 5 aday arasından La Liga'nın en iyi oyuncusu ödülüne kim daha layık — Raphinha, Mbappé mi yoksa mütevazı Camello mu? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya şampiyonasının bu ilginç analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

La LigaRaphinha DiasKylian MbappéAtlético MadridFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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