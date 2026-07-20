Lamine Yamal 19 yaşında futbolu “bitirdi”: İspanya dünya şampiyonu oldu

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, futbol dünyasının en prestijli ödüllerini kazanarak tarih sayfalarındaki yerini sağlamlaştırdı. Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan galibiyetin ardından 19 yaşındaki kanat oyuncusu, sadece altın madalyayı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda fenomenal yeteneğiyle uzmanların takdirini topladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

New York'taki stadyumda gerçekleşen dramatik mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı. Maçın sonunda Lamine Yamal ile gözyaşlarına hakim olamayan Lionel Messi arasındaki kucaklaşma sembolik bir anlam taşıyordu. Bu an, futbol kamuoyu tarafından 39 yaşındaki efsanevi ikondan 19 yaşındaki yeni dönem kahramanına bir bayrak devri olarak yorumlanıyor. Goal.com'un haberine göre, Barcelona formasıyla 10 numarayı giyen Yamal'ın kulübünün eski efsanesini teselli etmesi sembolik bir görüntü oluşturdu.

Tarihi sonuç ve uzman görüşleri

İngiltere milli takımının eski kalecisi Joe Hart, genç oyuncunun performansına hayran kaldığını gizlemedi. Hart'a göre Yamal, 19 yaşında Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu kazanarak “futbolu bitirdi”. BBC Sport yayınında Hart, Yamal'ın baskı altındaki soğukkanlılığını ve Arjantinli savunmacıların sert müdahalelerine rağmen sakinliğini korumasını özellikle vurguladı.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente de öğrencisinin takım oyununa katkısını övdü. Teknik direktöre göre Yamal, bu turnuva boyunca daha da olgunlaştı ve takımın çıkarları için bireysel hırslarından vazgeçmeye hazır olduğunu kanıtladı. Turnuva öncesinde dizindeki sakatlık endişe yaratsa da, neredeyse tüm maçlarda sahada yer aldı.

İstatistiklere göre Lamine Yamal, büyük turnuvalarda (Euro ve Dünya Kupası) ilk 11'de başladığı 13 maçın tamamını kazandı. Bu, Avrupa futbol tarihinin en uzun süreli mükemmel serisi olarak kayıtlara geçti. 19 yaş 6 günlükken hem kıta hem de dünya şampiyonu olan tarihteki en genç oyuncu unvanını elde etti.

Zafer ve gelecek beklentileri

Final maçının 106. dakikasında Ferran Torres tarafından atılan gol, İspanya'yı yeniden dünya zirvesine taşıdı. Turnuvanın “En İyi Genç Oyuncusu” ödülü takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye gitse de, Yamal'ın sahadaki etkisi ve taktik disiplini uzmanlar tarafından yüksek puan alıyor.

Lamine Yamal'ın bu başarısı, İspanyol futbolunda yeni bir altın çağın başladığının habercisi. Bireysel yeteneği ve savunmaya yardımı, takımın dengeli bir oyun sergilemesinde belirleyici faktör oldu. Artık tüm dünyanın gözü, bu genç yıldızın atacağı adımlara ve Messi'nin bıraktığı mirası ne kadar layıkıyla sürdüreceğine çevrilmiş durumda.