Xiaomi 18 Pro tanıtıldı: güçlü amiral gemisi ve gelişmiş özellikler

Mobil teknoloji pazarında önemli bir yenilik daha tanıtıldı. ixbt.com'un haberine göre, Xiaomi 18 Pro Max modeliyle birlikte daha uygun fiyatlı ve kompakt olan Xiaomi 18 Pro amiral gemisi akıllı telefonu görücüye çıktı. Yeni cihaz, gelişmiş teknik özellikleri, güçlü işlemcisi ve ileri düzey AI yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu akıllı telefon, modern kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek performans ve ergonomik tasarımı bir araya getiriyor. Cihazın 895 ABD dolarından başlayan başlangıç fiyatı, amiral gemisi segmentindeki rekabet gücünü artırıyor.

Ekran ve gelişmiş koruma teknolojileri

Xiaomi 18 Pro modeli, sadece 0,99 mm kalınlığında ultra ince ekran çerçeveleriyle donatıldı. 6,4 inç diyagonal ekrana sahip cihazda yeni M11 materyali kullanılıyor. Ekran matrisinin tepe parlaklığı 4000 nit seviyesine ulaşarak güneş ışığında bile mükemmel bir görünürlük sağlıyor.

Akıllı telefonun arka panelinde dinamik bildirimleri ve uygulama kartlarını gösteren ek bir ekran bulunuyor. Tanıtım sırasında, başlangıç aşamasında widget'lar ve mini oyunlar dahil olmak üzere yüzden fazla farklı kartın destekleneceği belirtildi. AI yardımıyla evcil hayvanların ve ünlü simge yapıların fotoğraflarından kişisel duvar kağıtları oluşturmak da mümkün.

Donanım ve kompakt gövdede dev batarya

Cihazın kalbinde modern Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi yer alıyor. Ekran boyutu Samsung Galaxy S26 ile neredeyse aynı olan kompakt gövdede, 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunuyor. Batarya anotundaki silikon oranı yüzde 32'ye çıkarıldı.

Ayrıca akıllı telefonda UWB teknolojisi ile IP66, IP68 ve IP69 standartlarına uygun su ve toz koruma sistemi mevcut. Yeni 7514 model titreşim motoru, kısa darbeli titreşimleri yüzde 75 daha belirgin hale getirerek kullanıcıya benzersiz bir dokunsal deneyim sunuyor.

Leica optikli üçlü kamera sistemi

Akıllı telefon üç adet yüksek kaliteli kamera modülü ile donatıldı. Ana 200 megapiksellik Leica kamerası, 1/1,28 inçlik Light Hunter 960 sensörüne dayanıyor. Ayrıca 75 mm eşdeğerindeki periskop modülü de 200 megapiksellik Samsung HP5 sensörünü kullanıyor ve 12 cm mesafeden makro çekim imkanı tanıyor. Üçüncü modül ise 50 megapiksellik OV51D sensörlü ultra geniş açılı kameradır.

Fotoğrafları işlemek için özel Legendary Moment AI fonksiyonu eklendi. AI, sadece klasik stilleri seçmekle kalmıyor, aynı zamanda çekim sırasında konum belirleme, kompozisyon analizi ve hatta doğru poz seçimi konusunda da öneriler sunuyor.