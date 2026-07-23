Barcelona yeni transferini duyurdu: Karim Adeyemi Katalan ekibine katıldı

·32·Spor
Barcelona yeni transferini duyurdu: Karim Adeyemi Katalan ekibine katıldı

İspanyol kulübü Barcelona, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürüyor. Anthony Gordon transferinin ardından Katalanlar, Borussia Dortmund'un forveti Karim Adeyemi ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bu transfer, Hansi Flick yönetimindeki takımın hücum hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'a göre transferin toplam maliyeti 29 milyon avro. Bunun 22 milyon avrosu garanti ödeme iken, kalan 7 milyon avro çeşitli bonuslar şeklinde ödenecek. Ayrıca Borussia Dortmund, oyuncunun gelecekteki satışından da belirli bir pay alacak. Alman yetenekli kanat oyuncusu, "Blaugrana" ile 30 Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Hücum hattındaki değişiklikler

Karim Adeyemi, Barcelona'nın bu yaz yaptığı ikinci büyük transfer oldu. Kulüp daha önce Newcastle oyuncusu Anthony Gordon için 80 milyon avro harcamıştı. Adeyemi'nin gelişiyle takımın kanat hücumu tamamen şekillendi. Artık Hansi Flick'in elinde Raphinha ve Lamine Yamal gibi yıldızların yanı sıra Alman hızlı kanat oyuncusu da bulunacak.

Aynı zamanda takımda kayıplar da var. Geçen sezonu kiralık olarak Katalan ekibinde geçiren Marcus Rashford takımdan ayrıldı. Barcelona yönetimi, Manchester United ile üzerinde anlaşılan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu karar, yeni transferler için finansal kaynakları korumak amacıyla alındı.

Gelecek planları ve yeni hedefler

Adeyemi kariyeri boyunca Bayern Münih ve RB Leipzig akademilerinde eğitim aldı, profesyonel düzeyde ise 2022'den beri Borussia Dortmund forması giyiyordu. Dortmund formasıyla 146 maça çıkıp 36 gol atmayı başardı. Hızı ve dripling yeteneğinin Hansi Flick'in taktiksel planlarına uyum sağlaması bekleniyor.

Barcelona artık dikkatini oyuncu satışlarına ve kadroyu dengelemeye çevirecek. Kulübün en az bir stoper ve Robert Lewandowski'nin yerini doldurabilecek bir santrafora ihtiyacı var. Savunma hattı için ana aday Aymeric Laporte olarak görülürken, hücumda başkan Joan Laporta'nın en büyük hayali Atletico Madrid yıldızı Julian Alvarez.

Bu transferler, Barcelona'nın gelecek sezon sadece La Liga'da değil, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de ciddi şekilde mücadele etme niyetinde olduğunu gösteriyor. Yeni teknik direktör Hansi Flick, yakından tanıdığı Alman futbolcuların yardımıyla takımın oyun tarzını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

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BarcelonaKarim AdeyemiTransferFutbolBorussia Dortmund
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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