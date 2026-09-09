Real Madrid, Inter'i mağlup etti

Real Madrid, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Inter'i mağlup etti. Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçın gol perdesi 14. dakikada açıldı. Kylian Mbappé , Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti. 23. dakikada Federico Valverde ev sahibinin ikinci golünü attı.

Inter, ikinci yarıda farkı bire indirdi. 77. dakikada Carlos Augusto, İtalyan ekibi adına fileleri havalandırdı. Ancak kalan sürede Inter başka gol bulamadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

İstatistiklerde Inter topa sahip olma oranında üstünlük sağladı. Milano temsilcisi topa yüzde 59 oranında sahip olurken, Real Madrid'de bu oran yüzde 41'de kaldı.

Şut sayısında da konuk ekip daha etkiliydi: Inter 15 şut çekerken, Real Madrid 9 şutla karşılık verdi. İsabetli şutlarda ise ev sahibi ekip 6-5 ile üstünlük kurdu.

Inter 565 pas yaparken, bu pasların yüzde 95'inde isabet sağladı. Real Madrid ise 362 pas yaptı ve yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı.

Karşılaşmada Real Madrid 12 faul yaptı ve 1 sarı kart gördü. Inter oyuncuları ise 10 faul yapıp 3 sarı kartla cezalandırıldı. Köşe vuruşlarında konuk ekip 11-4 üstünlük sağladı.

Böylece Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.