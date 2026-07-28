Yan Diomande'nin Real Madrid Formasıyla Parlayacağına İnanılıyor

·37·Spor
Yan Diomande'nin Real Madrid Formasıyla Parlayacağına İnanılıyor

Leganes Genel Müdürü Martin Ortega, 19 yaşında yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin geleceği ve Real Madrid'e olası transferi hakkındaki haberlere yanıt verdi. Kraliyet kulübüne 120 milyon euro karşılığında transfer olacağı yönündeki söylentiler arasında yetkili isim, futbolcunun bu seviyedeki bir takımda başarılı olmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcu eşsiz yeteneği ve psikolojik dayanıklılığı ile şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Anlaşılan o ki Leganes kulübü, Yan Diomande'nin yeteneğini o henüz 15 yaşındayken Fildişi Sahili'ndeki şartlarda yakından takip etmiş ve reşit olduğunda kadrosuna katmıştı. Futbolcu a takım kadrosuna geçer geçmez teknik heyeti ve takım arkadaşlarını üstün nitelikleriyle hayrete düşürdü. Kulüp, serbest kalma maddesini 20 milyon avrodan 30 milyon avroya çıkarmaya çalıştı ancak RB Leipzig hızlı davranarak genç yeteneği 15 Temmuz 2025 tarihinde kadrosuna katmıştı.

Yetenek ve Karşılaştırmalar

Martin Ortega, 'El Programa de Ortega with Fran Gonzalez' programında konuşarak futbolcunun antrendeki ilk gününde herkesi şaşırttığını hatırladı. Onun sözlerine göre, teknik direktör Borja Jimenez futbolcunun antrenmandaki harika oyunu ve attığı güzel golden hemen sonra onu yedek kulübesine döndürmeme kararı almıştı. Leganes yöneticisi Yan Diomande'nin defans oyuncularını çalımlama yeteneğini Lamine Yamal'a, her iki ayağıyla da aynı derecede iyi oynamasını ise Ousmane Dembele'ye benzetti; ancak bunun doğrudan bir kıyaslama olmadığını özellikle vurguladı.

Şu anda Real Madrid ile anılan 120 milyon euroluk transfer bedeli ve gelecekteki olası geçişler fonunda Leganes kulübünün de karlı bir yüzde anlaşması sayesinde büyük bir finansal gelir elde etmesi bekleniyor. Bu durum, küçük kulüpler için de genç yetenekleri bulmanın ve onları geliştirmenin ne kadar önemli finansal sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Profesyonel Karakter ve Gelecek Beklentileri

Ortega futbolcunun en büyük avantajı olarak demir iradesini ve kendine olan güçlü inancını gösterdi. Onun hatırladığına göre Yan Diomande zamanında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda henüz 18 yaşındayken çıkış yapmasına rağmen ayakları titrememiş ve maçı sakin bir şekilde geçirmişti.

Uzmanlara göre tam da bu ruhsal denge ve kendine aşırı değer vermeden çalışabilme özelliği futbolcunun dünyanın en prestijli takımlarından birinde kendini göstermesine yardımcı olacak. Her ne kadar transfer henüz resmi olarak gerçekleşmemiş olsa da futbol dünyasındaki bu olumlu değerlendirmeler ve güven, Yan Diomande'nin gelecekteki kariyerinin ne kadar parlak olacağının sinyallerini veriyor.

Yan DiomandeReal MadridLeganesRB LeipzigTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattıHannah Hampton Chelsea ile sözleşmesini uzattıBugün, 17:51Milan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyorMilan transfer piyasası: Matias Soule seçeneği değerlendiriliyorBugün, 17:31Rodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyorRodri ameliyat edildi: Manchester City orta sahası sahalara dönüyorBugün, 17:11Milan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattıMilan kalecisi Mike Maignan’ın sosyal medyadaki hamlesi endişe yarattıBugün, 16:55Ruben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştuRuben Amorim, Rafael Leao'nun geleceği ve transfer dedikoduları hakkında konuştuBugün, 16:33Real Madrid hücum hattını gözden geçiriyorReal Madrid hücum hattını gözden geçiriyorBugün, 15:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı