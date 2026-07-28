Boeing 737 MAX Uçaklarında Yeni Bir Güvenlik Sorunu Tespit Edildi

·34·Teknoloji
Boeing 737 MAX Uçaklarında Yeni Bir Güvenlik Sorunu Tespit Edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX ailesine ait bazı uçaklar için yeni bir uçuşa elverişlilik direktifi yayınlamaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bunun nedeni yolcu koltuğu kurulumunda yapılan hatalar olup bu durum şiddetli türbülansta ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Düzenleyicinin verilerine göre sorunun Boeing 737-8, 737-9 ve 737-8200 model hava araçlarını etkilemesi bekleniyor. Yapılan incelemeler sırasında bazı koltukların raylı bağlantılarının gereksinimlere aykırı olarak monte edildiği tespit edildi. Özellikle bazı durumlarda arka bağlantı elemanının kılavuz raya tamamen sabitlenmediği ortaya çıktı.

Güvenlik Gereksinimleri ve Olası Sonuçlar

Uzmanların uyarısına göre, koltukların yanlış sabitlenmesi durumunda uçuş sırasında meydana gelebilecek şiddetli türbülans, aşırı yüklenmeler veya acil iniş sırasında yerlerinden kayabilmesi veya raylardan çıkabilmesi mümkündür. Bu tür bir arızanın yolcuların ve mürettebat üyelerinin yaralanmasına yol açma ihtimali oldukça yüksektir.

Ayrıca koltukların kayması, tahliye koridorlarını kapatma tehlikesi oluşturur. Bu durum acil durumlarda uçağı hızlı bir şekilde terk etmeyi zorlaştırabileceğinden ve insan hayatını tehlikeye atabileceğinden düzenleyici kurum duruma son derece ciddi yaklaşmaktadır.

Kapsam Alanı ve Uluslararası Boyuttaki Durum

FAA tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre yeni gereksinimler ABD'de kayıtlı 453 hava aracını etkileyebilir. Ancak sektör kaynaklarının belirttiğine göre günümüzde dünya genelinde bu aileye ait yaklaşık 2300 uçak işletilmekte olup bunların 823 tanesi doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

Hatırlatmak gerekir ki Boeing şirketi son yıllarda hava araçlarının güvenliği konusunda birkaç kez ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Söz konusu yeni direktifin yürürlüğe girmesi havayollarından koltukları yeniden kontrol etmelerini ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmelerini talep edecektir; bu durum ise kendi nöbetinde uçuş tarifelerini de belirli bir ölçüde etkileyebilir.

Boeing 737 MAXFAAHavacılık GüvenliğiUçak KoltuklarıTürbülans
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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