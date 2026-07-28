Joshua Zirkzee Transferi: Forvet İçin Savaş Başladı

Manchester United forveti Joshua Zirkzee kariyerine başka bir takımda devam edebilir. The Athletic'in haberine göre, Hollandalı futbolcuyla aralarında İtalyan ve İngiliz ekiplerinin de bulunduğu birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. Old Trafford'da ilk 11'de yer bulmakta zorlanan golcünün kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Zirkzee, 2024 yılında Bologna'dan 36,5 milyon sterlin karşılığında Manchester United kadrosuna katılmıştı. Ancak Premier Lig'in fiziksel açıdan zorlu şartlarına uyum sağlamakta güçlük çekti. Futbolcu son iki sezonda 56 lig maçında forma giyerken, bunların sadece 19'una ilk 11'de başladı ve İngiltere liginde yalnızca 5 gol kaydetti.

Transfer Piyasası ve Talari

Şu anda futbolcunun geleceği ilginç bir dönemece girebilir. Kaynağa göre, Premier Lig'den isimleri açıklanmayan iki kulüp ile Hollanda'dan Ajax takımı Zirkzee'nin şartlarını sorguladı. Ancak Ajax kadrosuna Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare katıldıktan sonra, Amsterdam ekibinin bu transferi sürdürmesi beklenmiyor.

Bununla birlikte, İtalyan kulübü Juventus futbolcuyu renklerine bağlamak için aktif girişimlerde bulunuyor. Torino ekibi, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Zirkzee'yi kiralama opsiyonunu değerlendiriyor. Kulüp yönetimi, sportif direktör Ricky Massara dahil olmak üzere, Hollandalı futbolcunun teknik yeteneklerinin Paris Saint-Germain forveti Randal Kolo Muani'nin hızını mükemmel bir şekilde tamamlayacağına inanıyor.

Gelecek Planları

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Zirkzee, Serie A'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor. Juventus'un bu denli aktif olması genç İtalyan forvet Jeff Ekhator'un sakatlanmasıyla da bağlantılı. Buna rağmen Zirkzee, yakın zamanda Rosenborg karşısında oynanan hazırlık maçında harika bir gol atarak üst düzey kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, 2026-2027 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmeyi planlıyor. Bu nedenle kulüp yönetimi hücum hattındaki oyuncuları dikkatle inceliyor. Zirkzee'nin satılması, kulübe yeni transfer planlarını hayata geçirmek için gerekli bütçe ve kadro alanını sağlayabilir.