Çin, DUV daldırma litografi cihazlarının seri üretimine başladı

·33·Teknoloji
Çin, DUV daldırma litografi cihazlarının seri üretimine başladı

Çin, yarı iletken pazarında teknolojik bağımsızlığını sağlama yolunda önemli bir adım atarak yerli üretim DUV daldırma litografi cihazlarının seri üretimine başladı. The Information'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu yüksek teknoloji ekipmanın ilk örneklerinin henüz bu yıl ülkenin önde gelen çip üreticilerine teslim edilmesi planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Stratejik açıdan bu önemli proje kapsamında üreticinin önünde önümüzdeki yıllar için net planlar yer alıyor. Özellikle 2026 yılı boyunca yaklaşık beş adet bu tür makinenin üretilmesi öngörülürken, 2027 yılına kadar bu rakamın yılda 20'ye çıkarılması amaçlanıyor. Üretici şirketin adı resmi olarak açıklanmamış olsa da kaynaklar, bu girişimin arkasında devlet ait Shanghai Yuliangsheng Technology startup'ı dahil olmak üzere birkaç büyük Çinli işletmenin bulunduğunu vurguluyor.

Test süreçleri ve üretimdeki kendine has özellikler

Yeni teknolojinin yeteneklerini test etme çalışmaları şimdiden başladı. Bildirildiğine göre, DUV daldırma litografisinin deneme örneği SMIC şirketinin üretim sahasında 2025 yılının eylül ayından bu yana başarıyla test ediliyor. Ekipmanın ana parçaları Çin'in kendi içinde üretilirken, bazı kritik yedek parçalar Japon şirketlerinden satın alınmaktadır. Tam olarak bu bileşenlerin tedarikindeki sorunlar, şimdilik seri üretim hızını sınırlayan temel faktör olmaya devam ediyor.

DUV daldırma litografisi, modern mikroçiplerin oluşturulmasındaki en karmaşık teknolojilerden biri sayılır. Bu tür cihazlar sayesinde tek bir pozlama döngüsünde yaklaşık 28 nm teknolojik süreç temelinde çip üretme imkanı yaratılır. Çoklu pozlama teknolojisi (multiple patterning) uygulanırsa, ekipmanlar yaklaşık 7 nm düzeyindeki gelişmiş mikroçipleri bile üretebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

ABD baskısı ve önde gelen Çinli şirketler

Çin'in kendi litografi ekipmanlarını üretmeye başlaması, ABD'nin artan yaptırımları ve baskıları fonunda gerçekleşiyor. Şu anda ABD Kongresinde MATCH Act yasa tasarısı tartışılıyor. Bu belgenin onaylanması durumunda, Hollandalı ASML şirketinin Çinli işletmelere yalnızca yeni DUV daldırma sistemlerini tedarik etmesi değil, aynı zamanda halihazırda kurulmuş ekipmanlara teknik servis sağlaması da yasaklanabilir.

Şu anda bu risk altında kalan potansiyel şirketler arasında SMIC, Hua Hong Semiconductor ve ChangXin Memory Technologies (CXMT) yer alıyor. Tam olarak bu büyük oyuncu işletmeler, yeni yerli litografi cihazlarını ilk teslim alacaklar listesinde bulunuyor. Yeni yerli teknolojinin hayata geçirilmesi, Çin'in yabancı kısıtlamalarının etkisini önemli ölçüde hafifletmesini sağlaması bekleniyor.

LitografiÇinSMICASMLTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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