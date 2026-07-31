Premier Lig'de Devrim Niteliğinde Karar: Ayrımcılığa En Az 10 Maç Men Cezası Geliyor!

İngiliz futbolunda yeni sezonla birlikte disiplin cezaları büyük ölçüde sertleştiriliyor. Artık sahasında veya saha dışında ayrımcılık içeren kuralları ihlal eden futbolcu ve teknik direktörler uzun süreli men cezaları alacak. Bu önemli gelişme prestijli BBC kaynağı tarafından duyuruldu.

Zamin.uz bu tarihi kararın tüm ayrıntılarını ve yeni ceza mekanizmalarını okuyucularına aktarıyor.

Futbol Federasyonu'nun 'Kırmızı Çizgisi': Hedefte Kimler Var?

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), sezon başlamadan önce futbolcular, teknik direktörler ve maçın diğer tüm paydaşları için disiplin cezalarını benzeri görülmemiş bir şekilde ağırlaştırdı. Konu 'ağırlaştırılmış kural ihlalleri' ile ilgilidir.

Güncellenen yönetmeliğe göre, ihlalde aşağıdaki unsurlardan birinin veya birkaçının doğrudan ya da dolaylı olarak bulunması durumunda bu durum en ağır suç olarak değerlendirilecektir:

Etnik köken veya ırk;

Ten rengi veya milliyet;

Din veya inanç;

Cinsiyet veya cinsel yönelim;

Engellilik.

10'dan 6'ya: Cezaların Süreleri Nasıl Belirlenecek?

FA'nın yeni yönergesinde disiplin kurulları için net ve katı sınırlar çizildi. Artık ayrımcılık vakalarının tespiti durumunda şu yaptırımlar uygulanacak:

Standart Ceza: Kurulların yukarıdaki durumlarda en az 10 maç standart men cezası uygulaması zorunlu kılındı. Bu oran eski cezalardan birkaç kat daha fazladır. Cezanın Ağırlaştırılması: Eğer kurul ciddi ağırlaştırıcı unsurların (örneğin tekrarlanma veya toplumsal düşmanlığı kışkırtma) bulunduğuna kanaat getirirse, ceza süresi standart 10 maçtan daha uzun olabilecektir. Hafifletici Sebepler: Kurul tarafından hafifletici sebepler tespit edilirse men süresi kısaltılabilir. Ancak yönetmelikte cezanın her halükarda en az altı maçtan az olmaması gerektiği kesin bir şekilde belirtilmiştir.

'Bu İğrenç Bir Davranıştır' — FA'dan Açıklama

İngiltere Futbol Federasyonu bu kararı, futbolda karşılıklı saygı ortamını oluşturmak ve her türlü nefretin önüne geçmek adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.

'Bu iğrenç davranışla mücadele etmek için güçlendirilmiş tedbirler şarttır. Bu doğrultuda güncellenen disiplin tavsiyelerinde bu gibi durumlarda katı standart cezaların uygulanacağı kararlaştırılmıştır,' denildi FA'nın resmi açıklamasında.

Temel Bilgiler Tablosu

Gösterge Detaylar Yürürlük Tarihi Yeni sezondan itibaren (2024/25) Temel Ceza Minimum 10 maç men cezası Hafifletilmiş Minimum Ceza 6 maç men cezası (daha azı olamaz) Ceza Alacaklar Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yetkilileri Ayrımcılık Türleri Irk, din, cinsiyet, engellilik ve diğerleri

Sonuç: Futbol Disiplininde Yeni Bir Dönem

İngiltere'deki bu devrim niteliğindeki değişiklik dünya futbolundaki diğer ligler için de örnek teşkil edebilir. Cezaların bu denli sertleşmesinin sahadaki düzeni ve karşılıklı saygıyı artırması bekleniyor. Kulüpler artık çalışanlarının ve futbolcularının davranışlarına çok daha ciddi şekilde dikkat etmek zorunda kalacaklar, çünkü 10 maçlık bir men cezası takımın sezon hedeflerine ağır bir darbe vura bilir.

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Kaynak: BBC analizine dayanmaktadır.