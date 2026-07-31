Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Serie A'ya kiralayabilir

·35·Spor
Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Serie A'ya kiralayabilir

Real Madrid, genç yeteneği Franco Mastantuono'yu yaz transfer döneminde geçici olarak başka bir takıma göndermeyi planlıyor. Goal.com'un haberine göre, İspanyol başkentindeki zorlu ilk sezonunun ardından taraflar, oyuncunun gelişimi için en ideal yolun kiralık gitmesi olduğu konusunda fikir birliğine vardılar. Bu haberi Goal.com aktarıyor bildiriyor.

Kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasında yapılan görüşmede, 18 yaşındaki Arjantinli yeteneğin Avrupa'da düzenli forma giyme şansına sahip olması gerektiği vurgulandı. Santiago Bernabeu'daki ilk sezonunda sahada yeterli süre bulamayarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştıramadı. Önümüzdeki ağustos ayı, oyuncunun geleceğinin belirlenmesinde kritik bir dönemeç olacak.

İtalya Ligi ana varış noktası olarak görülüyor

İlk başta oyuncunun eski kulübü River Plate'e dönme ihtimali tartışılsa da, Madrid yönetimi bu fikri hemen reddetti. Eflatun-beyazlı kulüp, Arjantinli futbolcunun kariyerine mutlaka Avrupa kıtasında devam etmesi ve buradaki koşullara uyum sağlama sürecini sürdürmesi gerektiğini kesin bir dille belirtti. Ayrıca Premier Lig'e transfer seçeneği de tamamen masadan kaldırıldı.

Futbolcunun İtalyan pasaportuna sahip olması, Serie A seçeneğini diğer adaylar için daha da cazip hale getiriyor. Şu anda İtalya'nın önde gelen kulüplerinin durumu yakından takip ettiği bildiriliyor.

Transfer piyasası ve temel şartlar

Marca'nın haberine göre Fiorentina, Real Madrid ile resmi temasa geçti bile. Ayrıca Napoli ve Milan da genç orta sahanın hizmetleriyle ilgileniyor ve durumu yakından izliyor.

Madrid ekibi için bu olası kiralık transferdeki en önemli talep; yeni kulübün Mastantuono'yu en rahat ettiği merkez hücum orta saha (10 numara) pozisyonunda oynatacağını garanti etmesi gerektiğidir. İspanya'daki ilk sezonunda taktiksel değişiklikler yüzünden alışık olduğu merkez bölge yerine daha çok sağ kanatta oynamak zorunda kalmıştı. Real Madrid, gelecekte bu tür pozisyon uyumsuzluklarının tekrarlanmasını kesinlikle önlemek istiyor.

Real MadridFranco MastantuonoSerie ATransferlerLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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