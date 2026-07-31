Francisco Conceicao Manchester United'a transfer olabilir

Goal.com'un haberine göre Juventus, mali durumunu iyileştirmek ve kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek amacıyla kanat oyuncusu Francisco Conceicao'yu satmaya hazırlanıyor. Portekizli futbolcuya İngiliz ekibi Manchester United ciddi ilgi gösteriyor ve bu transfer sürecinde tanınmış menajer Jorge Mendes aktif olarak rol alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Torino kulübü şu anda transfer pazarında aktif bir şekilde çalışıyor. Juventus, Paris Saint-Germain'den Kolo Muani ve Bayer Leverkusen'den Kerim Alajbegovich'i kadrosuna katmaya çok yakın. Bu iki oyuncu için yapılacak toplam yatırımın 90 milyon euroyu geçmesi bekleniyor, bu da kulübün önümüzdeki haftalarda birkaç oyuncuyu satmasını zorunlu kılıyor.

Kulüp yönetimi mali dengeyi yeniden sağlamak ve transferler için fon yaratmanın yollarını arıyor. Bu nedenle takımın geleceği ve satılık oyuncular listesi teknik direktör ile yetkililerin odak noktasında yer alıyor. Francisco Conceicao ise ayrılacak adaylar listesinde üst sıralarda bulunuyor.

Transfer detayları ve Jorge Mendes'in rolü

Francisco Conceicao geçtiğimiz yıl Porto kulübünden transfer edilmişti. Hizmetlerine şu anda Fransa'dan Rennes ve Paris FC kulüpleri ilgi gösterse de Premier Lig'den Crystal Palace ve Aston Villa da ilk resmi sorgulamaları yaptı. Juventus, oyuncunun transferi için 60 milyon euro talep ediyor.

Süper menajer Jorge Mendes bu anlaşma üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki günlerde Continassa merkezine resmi bir teklif getirmesi bekleniyor. İngiliz basınının yayımladığı bilgilere göre Manchester United, bu transfer kapsamında Joshua Zirkzee'yi de anlaşmaya dahil edebilir.

Joshua Zirkzee seçeneği ve gelecekteki planlar

Hollandalı forvet Joshua Zirkzee şu anda Manchester United'da ilk 11 oyuncusu olarak görülmüyor. Kendisine ayrıca Roma kulübü de ilgi gösteriyor. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve bir yıl uzatma opsiyonuna sahip.

Taraflar anlaşmaya varırsa, nakit para ve Joshua Zirkzee'yi içeren bir takas seçeneğinin gerçekleşmesi dışarıda bırakılmıyor. Bu durum Juventus için mali zorlukları aşma ve yeni oyuncuları kaydettirme fırsatı sunuyor.