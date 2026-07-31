Francisco Conceicao Manchester United'a transfer olabilir

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Francisco Conceicao Manchester United'a transfer olabilir

Torino kulübü Juventus, mali durumunu iyileştirmek ve kadrosunu yeni futbolcularla güçlendirmek amacıyla lider oyuncularından birini satmak zorunda kalıyor. GOAL.com'un haberine göre, Portekizli kanat oyuncusu Francisco Conceicao, Manchester United takımının transfer listesine girdi ve bu hamle kış transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre Torino kulübü, Paris Saint-Germain'den Kolo Muani ve Bayer Leverkusen'den Kerim Alajbegovic'i kadrona katmak için transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Bu iki futbolcu için 90 milyon avrodan fazla harcama yapılması beklenmesi nedeniyle İtalyan devi, Finansal Fair Play kurallarına uymak ve transfer dönemi masraflarını dengelemek amacıyla oyuncu satma kararı aldı.

Transfer detayları ve Jorge Mendes'in rolü

Francisco Conceicao'yu kadroya katmak için dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes aktif olarak görüşmeler yürütüyor ve önümüzdeki günlerde Manchester United kulübünden resmi teklif gelmesi bekleniyor. İngiliz basınına göre, İngiliz ekibi bu transferin maliyetini düşürmek amacıyla hücum oyuncusu Joshua Zirkzee'yi takasa dahil etme seçeneğini değerlendiriyor.

Hollandalı forvet Joshua Zirkzee şu anda Old Trafford'da ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamazken, oyuncuyla Roma kulübü de ilgileniyor. Juventus teknik direktörünün bu oyuncuya yüksek değer vermesi nedeniyle para artı futbolcu takası seçeneği gerçekçi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Torino ekibi, Francisco Conceicao'nun bonservis bedelini 60 milyon avro olarak belirledi. Futbolcu daha önce Torino kulübünde kalmak ve sözleşmesini tamamlamak istediğini defalarca belirtmiş olmasına rağmen, kulüp yönetimi mali dengeyi yeniden sağlamak için onu göndermeye hazır durumda.

Hatırlatmak gerekirse, Francisco Conceicao geçtiğimiz yıl Porto'dan transfer edilmişti ve bu süreçte takım formasıyla çıktığı 82 karşılaşmada önemli sonuçlara imza attı. Premier Lig devleri ise tam olarak bu özelliklere sahip bir oyuncu arayışını sürdürüyor.

Francisco ConceicaoManchester UnitedJuventusJoshua ZirkzeeJorge Mendes
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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